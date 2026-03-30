Fabián Enríquez y la emotiva dedicatoria al Chango Cravero

El nuevo DT de Cipo le dedicó la victoria sobre San Martín de Mendoza a quien lo llevó al club el año pasado.

Fabián Enríquez movió piezas para la segunda fecha del Federal A, Cipo goleó 3 a 0 y mostró una buena imagen . Si bien tiene apenas un puñado de entrenamientos como nuevo DT, con las modificaciones realizadas hay algo de mérito del entrenador en la producción del equipo.

Sin embargo, el gesto que tuvo Enríquez apenas terminado el partido fue para destacar. "Dejame agradecerle a mi familia y le quiero dedicar este triunfo al Chango, Daniel Cravero" , dijo en los micrófonos de Canal 10.

Es que fue el Chango quien confió en él para formar parte del cuerpo técnico en la campaña del 2025 , donde conoció a la institución, a los dirigentes y a la mayoría de los jugadores.

"A los chicos los conozco a la mayoría y a los otros que han venido los hemos enfrentado. Se hace mucho más fácil en ese sentido. Agradecer a la comisión directiva, a todos, que ha apostado a la contunidad después de lo de Daniel, muy contento de volver y a seguir mejorando", agregó el DT.

Futbol Cipolletti - San Martin (24) El saludo con Brandon Obregón, autor del tercer gol. Claudio Espinoza

Los cambios para el domingo fueron los ingresos de Federico Acevedo, Nehuén García y Martín Peralta. Además, en el complemento entró un pibe de la casa como Valentín Flores. "Tenemos nuestra impronta, cada uno tiene que apostar desde el lugar que le toque. Hemos hecho tres cambios, les dimos la oportunidad, debutó Valen, jugó Fede, son chicos que tuvimos el año pasado y ojalá que ahora puedan aprovecharlo", sostuvo.

Los buenos tramos de fútbol que mostró Cipo contra el santo mendocino invitan a pensar que puede ser otra buena temporada, pero Enríquez sabe que esto recién comienza: "La verdad que muy tranquilo porque lo que vinimos trabajando esta semana se vio en campo. En el segundo tiempo nos faltó más intensidad, pero seguramente que con el correr del tiempo vamos a buscar esa iniciativa. Vamos a trabajar para que la gente cada vez venga más y se sienta identificada con el equipo".

Jugó de arranque, respondió y promete más

Martín Peralta llegó para esta temporada desde Villa Mitre y en su primera chance como titular mostró que es un delantero picante, anotando el segundo gol. "Sabíamos que teníamos que revertir lo sucedido la semana pasada. Reflejamos algo que no somos, pero hoy pudimos demostrar para qué estamos", indicó.

Futbol Cipolletti - San Martin (9) Claudio Espinoza

En el final del primer tiempo, el delantero apareció por el segundo palo para cabecear un centro de Nicolás Trejo y así empezar a sentenciar la victoria: "Se dio que terminé por afuera, Nico desbordando y tuvo la intención de ir a buscar al segundo palo, me cayó a la cabeza y gracias a Dios pudo entrar".

Peralta tiene una personalidad extrovertida y los compañeros lo valoran por su buen humor y la vocación para unir al plantel. Además, se mostró predispuesto incluso cuando no comenzó como titular: "Es algo que lo llevo muy adentro, me gusta competir, entregarme al cien. Sea el minuto que sea, voy a tratar de dar lo mejor de mi y no guardarme nada".