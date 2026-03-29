Con nuevo DT y en el primer partido del año en La Visera, Cipo jugó bien y goleó

El albinegro superó 3 a 0 a San Martín de Mendoza, por la segunda fecha de la zona 3 del Federal A.

En el debut de Fabián Enríquez como entrenador, Cipo le ganó 3 a 0 a San Martín de Mendoza . Es su segundo partido en el año, el primero en casa, el equipo albinegro obtuvo sus primeros puntos de la temporada en la zona 3 del Federal A.

El flamante DT metió tres cambios respecto de la derrota ante Atenas en Río Cuarto. El esquema es 4-4-2 bien definido con los ingresos de Nehuén García, Martín Peralta y Federico Acevedo en la delantera surtió efecto, porque la actuación colectiva fue tan sólida como contundente.

Acevedo le ganó el lugar en el once a Sebastián Jeldres con el gol que había convertido la semana pasada y este domingo volvió a responder con un desempeño destacado.

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La inclusión de Acevedo sumada a la postura ofensiva del equipo, hicieron que Cipo fuera claramente superior a su rival. Primero Gonzalo Lucero exigió al arquero rival y luego el mencionado delantero estuvieron a punto de abrir el marcador.

La salida de Lucero por lesión derivó al ingreso de Maxi López, quien rápidamente sería decisivo. Luego de una gran jugada de Acevedo, los defensores sacaron la pelota en la línea, pero en el rebote apareció López para mandarla a guardar en una jugada tan "sucia" como efectiva.

cipo san martín claudio espinoza El Albinegro le ganó con autoridad al conjunto chacarero de Mendoza. Fotos: Claudio Espinoza

Cipo atacó más y mejor que su rival, mostrando que tiene jugadores para protagonizar y llegar lejos este año. Incluso lo hizo con acciones colectivas de alto vuelo en la que Andrés Almirón fue principal protagonista, pero fundamentalmente se vio juego colectivo.

En la última del primer tiempo, Trejo se mandó un unipersonal por derecha, tiró un centro pasado y por detrás de todo apareció Martín Nicolás Peralta para cabecear al gol, con un desvío cómplice que dejó sin chances a Leo Rodríguez.

foto claudio espinoza- festejo peralta cipo

Para el arranque del complemento, Corrales movió el banco y San Martín tuvo una leve mejora. Sobre los 11', el asistente Álvarez anuló el gol de cabeza de Agustín Ferro, que estaba un paso adelantado.

Cuando las aproximaciones del rival empezaban a ser peligrosas, Cipo pudo aprovechar los espacios y liquidar el partido a pura contundencia. Nuevamente participó Acevedo desbordando por derecha, Peralta no pudo en primera instancia con Rodríguez y en el rebote apareció Brandon Obregón con un zurdazo de media distancia que fue inatajable.

En una tarde, en la que pasó de todo, también hubo tiempo para que Facundo Crespo se pudiera lucir. Kevin Bustos cobró penal por mano de Marco Pérez y Ricardo Dichiara se hizo cargo de la ejecución. Después de pelearse con su compañero Leandro Barrera, el delantero exCipo abrió el pie y el arquero local le atajó el disparo, generando los aplausos de la gente.

Cabe recordar que Dichiara jugó el semestre pasado para el equipo albinegro y no pudo meter un solo gol.

En el final, Cipo estuvo más cerca del cuarto que su rival del descuento y el Capataz cerró una tarde muy buena. Luego de un muy mal comienzo, el equipo revirtió la imagen y tiene con qué ilusionarse para este año que recién comienza.

La semana que viene visitará a Huracán Las Heras de Mendoza por la tercera fecha.

Síntesis

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Agustín Ferro; Juan Mazzolo, Ricardo Dichiara y Rafael Ferro. DT: Christian Corrales

Goles: PT 23 López (C), 45 Peralta (C). ST 21 Obregón (C).

Cambios: PT 9 Maxi López por Lucero (C). ST, al inicio, Fabricio Ojeda y Leandro Barrera por Rodríguez y R. Ferro (SM). 22 Sebastián Jeldres y Claudio Mosca por Acevedo y Obregón (C), 25 Mateo Zapata, Héctor Pérez y Diego González por Mazzolo, A. Ferro y Décimo (SM), 32 Valentín Flores y Fernando Pettinerolli por Peralta y Almirón (C).

Incidencia: ST 28, Crespo (C) le atajó un penal a Dichiara (SM).

Árbitro: Kevin Bustos

Cancha: La Visera