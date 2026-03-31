Cipo se ilusiona con los gritos del "Tucu" Martín Peralta, su nuevo goleador

El delantero festejó en la goleada ante San Martín de Mendoza. Fue su primera titularidad con la camiseta albinegra.

Luego de un muy buen paso por Villa Mitre , donde convirtió goles importantes y fue uno de los mejores delanteros de la categoría, Martín Peralta comenzó su etapa en Cipo con el pie derecho. En su primera titularidad en este Federal A, anotó de cabeza el segundo tanto del 3-0 sobre San Martín de Mendoza el último domingo .

En el final del primer tiempo, el delantero apareció por el segundo palo para cabecear un centro de Nicolás Trejo y así empezar a sentenciar la victoria. "Se dio que terminé por afuera, Nico desbordando y tuvo la intención de ir a buscar al segundo palo, me cayó a la cabeza y gracias a Dios pudo entrar ", dijo en el campo de juego.

Martín Nicolás Peralta -así es su nombre completo- nació en Tucumán el 8 de abril de 1997. Comenzó su carrera en el Decano de su provincia, luego pasó por San Jorge, Estudiantes de Río Cuarto, San Martín de Tucumán, Boca Unidos de Corrientes y Defensores Unidos de Zárate, hasta llegar a Villa Mitre, con el que enfrentó a Cipo varias veces.

Para el duelo del domingo pasado, el "Tucu" fue uno de los tres cambios que metió Enríquez respecto del 1-3 con Atenas de Río Cuarto.

"Sabíamos que teníamos que revertir lo sucedido la semana pasada. Reflejamos algo que no somos, pero hoy pudimos demostrar para qué estamos", indicó el jugador.

Futbol Cipolletti - San Martin (9) Claudio Espinoza

Peralta tiene una personalidad extrovertida y los compañeros lo valoran por su buen humor y la vocación para unir al plantel. Además, se mostró predispuesto incluso cuando no comenzó como titular: "Es algo que lo llevo muy adentro, me gusta competir, entregarme al cien. Sea el minuto que sea, voy a tratar de dar lo mejor de mi y no guardarme nada".

La producción futbolística del equipo fue buena, La Visera lució en buen estado y la tarde resultó más que agradable. Sin embargo, el público no acompañó como se esperaba por el miedo que generaron los hechos de violencia ocurridos hace 10 días, cuando las barras del club se enfrentaron en la despedida del plantel rumbo a Río Cuarto.

En la misma sintonía que dirigentes y cuerpo técnico, Peralta destacó lo que significa para él jugar en el estadio de la calle O'higgins y aprovechó para invitar a quienes no estuvieron en el estadio de cara a lo que resta del campeonato: "Es algo lindo, lo había enfrentado a Cipolletti. Me había tocado jugar con la cancha llena. Aprovecho para invitar a la gente, que se acerque, que se identifique con nosotros, que los vamos a reparar adentro de la cancha".

Cómo sigue el torneo para Cipo

En la próxima fecha, el Albinegro visitará a Huracán Las Heras, en el primero de sus viajes a Mendoza en esta temporada. La misión del equipo de Enríquez es mostrar otra cara fuera de casa, ya que en el comienzo de la temporada la imagen que dejó ante Atenas de Río Cuarto (derrota 3-1) fue floja.