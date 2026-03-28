Cipo recibe a San Martín de Mendoza en el debut de Enríquez

El Albinegro viene de un duro golpe en la primera jornada del Torneo Federal A, luego de caer por 3 a 1.

Cipo afrontara su segundo compromiso de la temporada este domingo a partir de las 15:30 . En la segunda fecha del Federal A , el Albinegro recibirá al Chacarero, San Martín de Mendoza , en La Visera de Cemento y con su gente, algo que estuvo en duda hasta mitad de semana luego de los incidentes vividos el miércoles 18, cuando la institución partió hacia Río Cuarto.

En el escenario de la calle O´Higgins el duelo tendrá el arbitraje de Kevin Nicolás Bustos, oriundo de Coronel Dorrego, en lo que será una de sus primeras experiencias como juez central en la categoría. No será la primera vez en el estadio ya que tuvo partidos como cuarto árbitro. El juez estará acompañado por Felipe Zonco y Diego Maximiliano Álvarez, mientras que Leandro Gatica ocupará el rol de cuarto árbitro.

Para este encuentro, Cipolletti contará con un nuevo cuerpo técnico que inició su trabajo con el plantel el lunes a pocas horas de su arribo a la ciudad .

El encuentro marcará el debut de Fabián Enríquez como director técnico tras la salida de Alejandro Barbona luego del debut en Río Cuarto ante Atenas. Para Enríquez no será un escenario nuevo, ya que fue el preparador físico en el 2025, pero si será un cambio de rol ya que estará a cargo del plantel en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Así llegan Cipo y San Martín de Mendoza

El Albinegro comenzó con derrota su camino por 3 a 1, en un partido donde fueron más los puntos bajos que altos y la semana tuvo trabajo en cada una de las líneas. De hecho, hasta las ultimas practicas no se dejó ver el once que saldrá a enfrentar al Chacarero.

Del otro lado, el equipo de Christian Corrales viene de empatar 0 a 0 en su casa ante Juventud Unida Universitaria de San Luis. En la balanza el Chacarero ha tenido mejor resultado y viene a la Visera en búsqueda del los primeros tres puntos.

Para Cipolletti es una obligación conseguir la victoria, sobre todo ante su publico luego del traspié en Córdoba.

fabián enríquez cipo Fabián Enríquez asumió como nuevo entrenador del Albinegro tras el debut ante Atenas de Río Cuarto. Fotos: Antonio Spagnuolo

El ultimo enfrentamiento entre ambas instituciones fue en 2024. En aquella oportunidad el Capataz se quedó con la victoria por 1 a 0 con gol de Laureano Tello en Mendoza. Aquél duelo fue el sexto de la etapa Reválida.

Para el Capataz es un duelo clave desde el marco de publico que está habilitado a ingresar luego de haber tenido días sensibles, ya que se manejó la versión de que por seguridad el duelo sería a puertas cerradas.

Este encuentro contará con la transmisión del Bunker Deportivo a través de FM Master 105.5 y de LU19 y Canal 10 en sus distintas plataformas.