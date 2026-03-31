Impactante vuelco en la Ruta 22: la camioneta quedó totalmente invertida

Una camioneta circulaba en sentido oeste-este con destino a Chichinales. El rodado quedó ruedas hacia arriba colocada sobre el rail de separación de carriles.

Un incidente de tránsito se registró minutos después de las 16 sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Chichinales . Una camioneta Partner de color blanca protagonizó un impactante vuelco que colocó al vehículo con sus ruedas hacia arriba en la barrera de separación de carriles.

El vuelco tuvo lugar en cercanías al acceso del barrio Otto Krause , cuando conductores visualizaron la presencia de la camioneta totalmente invertida sobre la calzada . Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido oeste-este, es decir desde Villa Regina con destino a Chichinales.

En el rodado se trasladarían dos personas , aunque se desconoce su estado de salud y si requirieron asistencia médica por las heridas. Sin embargo, en el video se observa a una persona asistiendo al acompañante y dos personas más que sostienen una camilla de inmovilización.

Impactante vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Chichinales.

Actualmente, el personal de Seguridad Vial, Policía y médicos del hospital de Chichinales trabajan en el lugar. Además, los agentes de tránsito se encuentran desviando el tránsito para evitar nuevos incidentes.

Se recomienda circular con extrema precaución por la zona mientras avanzan las tareas de asistencia y peritaje.

El cinematográfico choque que paraliza la Ruta 22

Un violento choque entre un auto y un camión se registró eL sábado pasado a la altura del kilómetro 1026, en el ingreso a la planta TGS-Mega, entre las localidades de Coronel Belisle y Darwin. El saldo fue de cuatro personas heridas, ocupantes del vehículo mejor, que fueron hospitalizadas. Pasadas las 17, aún había demoras en el tránsito en la zona.

Un tercer automóvil advirtió la situación y dio aviso a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, personal policial constató la magnitud del sinistro vial, que involucró a un auto Renault Capture con cuatro ocupantes y un camión Iveco con semirremolque que transportaba frutas y que se dirigía, desde Coronel Belisle, hacia Santa Fé.

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Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del Capture debieron ser trasladados al hospital local para su atención.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud, mientras que el tránsito se vio parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y peritaje. Se recomienda circular con precaución por la zona ya que las demoras continúan.