Chocó camión estacionado en Cipolletti y terminó ensangrentado: El insólito argumento que dio luego

El accidente ocurrió en las primeras horas de la tarde en Roca e Independencia de Cipolletti. El descuido "fatal" de un choque que pudo ser mucho más grave.

El choque se registró este sábado por la tarde pasado el mediodía. Qué dijo el conductor del auto que se llevó puesto al camión.

Un sangriento e increíble accidente se registro este sábado por la tarde en Cipolletti . El conductor de un automóvil chocó un camión de obra que se encontraba estacionado y resultó herido. Según los testigos, la causa del choque habría sido un fatal descuido que el propio hombre involucrado en el siniestro habría admitido, al brindar su insólito argumento .

De acuerdo a las primeras informaciones, el incidente vial ocurrió en calle Roca a la altura de Independiencia . El conductor del vehículo de color blanco de repente perdió el control del mismo y se llevó puesto al vehículo de mayor porte, que transporta materiales de construcción.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre sufrió heridas cortantes en la cabeza y quedó con parte del cuero cabelludo y su rostro ensangrentado .

No obstante, recibió asistencia médica en el mismo lugar y una vez que se constató que estaba consciente y en condiciones de seguir viaje, no hizo falta hospitalizarlo.

accidente en el centro

El insólito argumento del accidente

Según los testigos, al bajarse del vehículo con el rostro ensangrentado el hombre admitió "se me fue el volante de las manos, estaba justo acomodando un pullover dentro del auto, que tenía en el asiento de atrás".

Otra de las especulaciones era que el conductor podría haberse descuidado por mirar el teléfono celular, pero siempre según los relatos de vecinos a este portal, él mismo habría confesado esa circunstancia desafortunada a la hora de explicar el siniestro.

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Un cipoleño falleció en un accidente

Un trágico accidente provocó la muerte de un vecino de Cipolletti, el viernes por la madrugada, luego de que el hombre impactara contra el arco que divide las provincias de San Luis y La Pampa. La víctima transitaba a bordo de una Toyota Hilux, cuando chocó de frente contra la estructura ubicada entre la Ruta Provincial de San Luis y la Ruta Provincial 105 de La Pampa.

Según informó el medio local, Info La Huella, el incidente tuvo lugar cerca de las 4 de la madrugada y el hombre falleció minutos después de ser rescatado inconsciente del vehículo.

Según la información difundida, la víctima fue identificada como Javier Agustín Díaz de 39 años. Durante el operativo de rescate, trabajó el personal de salud de Hospital de Victorica, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría 43 de Arizona.

Según informaron fuentes policiales al medio regional, el trágico accidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes. Tras el aviso del accidente, ocurrido a unos 23 kilómetros de Victorica, en La Pampa, al lugar, arribó personal de Salud del Hospital de Victorica y Bomberos Voluntarios. También llegaron al lugar agentes de la Comisaría 43 de Arizona, San Luis, a 31 kilómetros del lugar del choque.

Al llegar, constataron que una camioneta Toyota carrozada se encontraba incrustada contra el arco que marca el límite interprovincial. La banquina, que tiene césped, tenía charcos de agua en la superficie por lo que se presume que en el sector llovió durante la madrugada.