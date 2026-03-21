Quién era el hombre de Cipolletti que murió tras chocar contra la estructura de bienvenida a San Luis

El hombre chocó de frente contra la estructura interprovincial que divide San Luis y La Pampa. El vecino de Cipolleti falleció en el acto.

El hombre impactó de frente contra la estructura de ingreso a la localidad de San Luis.

Un trágico accidente provocó la muerte de un vecino de Cipolletti , este viernes por la madrugada, luego de que el hombre impactara contra el arco que divide las provincias de San Luis y La Pampa . La víctima transitaba a bordo de una Toyota Hilux, cuando chocó de frente contra la estructura ubicada entre la Ruta Provincial de San Luis y la Ruta Provincial 105 de La Pampa.

Según informó el medio local, Info La Huella, el incidente tuvo lugar cerca de las 4 de la madrugada y el hombre falleció minutos después de ser rescatado inconsciente del vehículo.

Según la información difundida, la víctima fue identificada como Javier Agustín Díaz de 39 años . Durante el operativo de rescate, trabajó el personal de salud de Hospital de Victorica, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría 43 de Arizona.

Según informaron fuentes policiales al medio regional, el trágico accidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes. Tras el aviso del accidente, ocurrido a unos 23 kilómetros de Victorica, en La Pampa, al lugar, arribó personal de Salud del Hospital de Victorica y Bomberos Voluntarios. También llegaron al lugar agentes de la Comisaría 43 de Arizona, San Luis, a 31 kilómetros del lugar del choque.

accidente fatal la pampa (1) El hombre impactó contra el arco de ingreso a la localidad de San Luis.

Al llegar, constataron que una camioneta Toyota carrozada se encontraba incrustada contra el arco que marca el límite interprovincial. La banquina, que tiene césped, tenía charcos de agua en la superficie por lo que se presume que en el sector llovió durante la madrugada.

El cipoleño murió en el acto

El vehículo era conducido por Javier Agustín Díaz con domicilio en Cipolletti, quién murió en el acto.

El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que debió intervenir personal de Bomberos de la localidad de Victorica para realizar las tareas de rescate.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia con personal médico de la localidad de Arizona, a cargo del doctor Omar Molina, quien constató el fallecimiento del conductor en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo fue retirado y trasladado al hospital de Arizona, mientras que en el sitio continuaron las diligencias de rigor por parte de las autoridades intervinientes para determinar las circunstancias del siniestro.