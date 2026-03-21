El cinematográfico choque que paraliza la ruta 22: en qué zona hay demoras

Se registró cerca del mediodía de este sábado y por la tarde sigue el caos vehícular. Un camión quedó atravesado en la calzada, hay cuatro heridos y las colas son interminables.

El camión que quedó atravezado en la ruta 22 tras el choque y las interminables filas en la zona.

Un violento choque entre un auto y un camión se registró este sábado a la altura del kilómetro 1026, en el ingreso a la planta TGS-Mega, entre las localidades de Coronel Belisle y Darwin . El saldo fue de cuatro personas heridas , ocupantes del vehículo mejor, que fueron hospitalizadas. Pasadas las 17 , aún había demoras en el tránsito en la zona.

Un tercer automóvil advirtió la situación y dio aviso a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, personal policial constató la magnitud del sinistro vial , que involucró a un auto Renault Capture con cuatro ocupantes y un camión Iveco con semirremolque que transportaba frutas y que se dirigía, desde Coronel Belisle, hacia Santa Fé.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del Capture debieron ser trasladados al hospital local para su atención , aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones.

accidente ruta 22

De acuerdo a las primeras declaraciones recabadas en el lugar, el conductor del camión habría indicado que otro vehículo de gran porte que circulaba en el mismo sentido frenó de manera repentina. Al intentar esquivarlo, terminó impactando de forma semi frontal contra el automóvil.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud, mientras que el tránsito se vio parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y peritaje. Se recomienda circular con precaución por la zona ya que las demoras continúan.

Así quedó el auto en el que viajaban los cuatro heridos del choque en la ruta 22

Las imágenes son impactantes y hablan a las claras de la gravedad del accidente. El rodado menor se llevó la peor parte y sus ocupantes resultaron heridos.

accidente ruta 22 (1)

Los mayores daños se produjeron en la parte delantera y en el sector del conductor. Aún no trascendió el grado de las lesiones sufridas por las personas pero estas escenas generan preocupación en torno al verdadero estado de salud de las víctimas del siniestro.