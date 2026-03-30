El clima en Cipolletti

icon
20° Temp
94% Hum
Cipolletti
LMCipolletti Tránsito

Nuevo corte de tránsito en Cipolletti: habrá desvíos y zonas afectadas durante todo el día

Desde la mañana y hasta la tarde habrá cortes en un sector clave de la ciudad. Montarán estructuras de gran tamaño y piden circular con precaución.

Los cortes se realizarán desde las 9 y se extenderán hasta las 18 horas. Foto: Gentileza.

Los cortes se realizarán desde las 9 y se extenderán hasta las 18 horas. Foto: Gentileza.

Un nuevo operativo de tránsito se desplegará este martes 31 de marzo en Cipolletti y afectará la circulación en un sector clave de la ciudad.

Los cortes se realizarán en calles perpendiculares a Rivadavia, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Arturo Capdevila, desde las 9 hasta las 18 horas.

Te puede interesar...

Por qué se interrumpe el tránsito

La medida responde a trabajos de gran envergadura que implican el montaje de columnas de hormigón de aproximadamente 14,5 metros de largo.

Estas tareas requieren un operativo especial para garantizar la seguridad de vecinos y conductores.

Un operativo con maquinaria pesada

Los trabajos estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, que utilizará maquinaria específica para el traslado e instalación de las estructuras.

Entre los equipos previstos se encuentran:

  • Una hidrogrúa para el izaje

  • Un semirremolque para transportar las columnas

Cómo serán los desvíos

Durante toda la jornada, personal de la Dirección de Tránsito municipal estará en la zona para ordenar la circulación y señalar desvíos alternativos a medida que avance la obra.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización provisoria y prever demoras.

Recomendación para los vecinos

Las autoridades remarcaron la importancia de evitar la zona en los horarios indicados y optar por caminos alternativos para reducir complicaciones.

Para más detalles sobre los cortes y desvíos, se puede consultar la página oficial del Municipio de Cipolletti.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta