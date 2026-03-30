Nuevo corte de tránsito en Cipolletti: habrá desvíos y zonas afectadas durante todo el día

Desde la mañana y hasta la tarde habrá cortes en un sector clave de la ciudad. Montarán estructuras de gran tamaño y piden circular con precaución.

Los cortes se realizarán desde las 9 y se extenderán hasta las 18 horas. Foto: Gentileza.

Un nuevo operativo de tránsito se desplegará este martes 31 de marzo en Cipolletti y afectará la circulación en un sector clave de la ciudad.

Los cortes se realizarán en calles perpendiculares a Rivadavia , en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Arturo Capdevila , desde las 9 hasta las 18 horas .

La medida responde a trabajos de gran envergadura que implican el montaje de columnas de hormigón de aproximadamente 14,5 metros de largo .

Estas tareas requieren un operativo especial para garantizar la seguridad de vecinos y conductores.

Un operativo con maquinaria pesada

Los trabajos estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, que utilizará maquinaria específica para el traslado e instalación de las estructuras.

Entre los equipos previstos se encuentran:

Una hidrogrúa para el izaje

Un semirremolque para transportar las columnas

Cómo serán los desvíos

Durante toda la jornada, personal de la Dirección de Tránsito municipal estará en la zona para ordenar la circulación y señalar desvíos alternativos a medida que avance la obra.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización provisoria y prever demoras.

Recomendación para los vecinos

Las autoridades remarcaron la importancia de evitar la zona en los horarios indicados y optar por caminos alternativos para reducir complicaciones.

Para más detalles sobre los cortes y desvíos, se puede consultar la página oficial del Municipio de Cipolletti.