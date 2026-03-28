Comenzaron los cortes de tránsito en Cipolletti y cambios en el acceso desde Neuquén

Cortes y desvíos afectarán el tránsito este sábado y domingo. También hay cambios para cruzar desde Neuquén por los puentes carreteros. Enterate el cronograma.

Durante este fin de semana, Cipolletti tendrá modificaciones en la circulación vehicular por trabajos de infraestructura eléctrica que implicarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de una empresa contratista de Edersa y se desarrollarán en franjas horarias específicas, con presencia de personal municipal para ordenar el tránsito.

La intervención principal se concentrará sobre calle Rivadavia y sus alrededores, donde se llevará adelante el montaje de columnas de hormigón de gran porte. Según se informó oficialmente, el operativo busca garantizar condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para quienes circulen por la zona.

ECP EDERSA Las intervenciones se dan por un trabajo coordinado de Edersa. Estefania Petrella

Los cortes de tránsito en Cipolletti

De acuerdo al cronograma difundido, los cortes afectarán calles perpendiculares a Rivadavia en distintos tramos y horarios durante sábado y domingo.

El sábado 28 de marzo, las interrupciones se darán en dos bloques. Por la mañana, de 9 a 12, se restringirá el tránsito en las calles perpendiculares comprendidas entre Arturo Capdevila y Blas Parera. Luego, por la tarde, de 13 a 16, los cortes se trasladarán al sector entre Tronador y General Pacheco.

En tanto, el domingo 29 de marzo, los trabajos continuarán con un corte programado de 8 a 13 horas en las calles perpendiculares a Rivadavia, en el tramo que va desde Juana Inés de la Cruz hasta General Pacheco.

Desde el Municipio indicaron que personal de la dirección de Tránsito estará presente en cada uno de los sectores afectados para ordenar la circulación y señalizar los desvíos a medida que avance la obra.

Operativo con maquinaria de gran porte

Las tareas previstas incluyen el traslado e instalación de columnas de hormigón de 14,5 metros de largo, lo que implica un despliegue logístico importante. Para ello, se utilizarán dos vehículos principales: un semiremolque encargado de transportar las estructuras y una hidrogrúa que realizará el levantamiento de la estructura desde el camión hasta el punto de colocación.

Este tipo de maniobras requiere cortes totales y momentáneos del tránsito por razones de seguridad, por lo que se solicita a los vecinos y conductores extremar precauciones, respetar la señalización provisoria y seguir las indicaciones del personal en el lugar. Además, se recomienda evitar la zona en los horarios mencionados y optar por calles alternativas para reducir demoras.

Dron Avenida Mosconi antes de los puentes carreteros

Cambios en los accesos desde Neuquén

A estos cortes locales se suma un esquema de desvíos más amplio que afectará a quienes circulen entre Neuquén y Cipolletti. Desde este sábado 28 de marzo comenzará un corte de tránsito sobre la Avenida Mosconi, a la altura de los puentes carreteros, que se extenderá por aproximadamente 60 días.

Esta situación obligará a los automovilistas que viajen desde Neuquén hacia Cipolletti a modificar sus recorridos habituales, utilizando calles alternativas para poder acceder al puente.

MAPA DESVIOS PUENTE MOSCONI Mapa de salida Neuquén - Cipolletti por puente carretero por los próximos dos meses.

Cómo son los desvíos para cruzar a Cipolletti desde Neuquén

El esquema definido por la Municipalidad neuquina, contempla distintas opciones según el punto de partida. Quienes circulen por Avenida Mosconi en sentido oeste-este, hacia Cipolletti, podrán optar por desviarse hacia la derecha por calle Aguado, a la altura del supermercado mayorista. Luego deberán girar a la izquierda por Lázaro Martín (continuación de Obrero Argentino) y finalmente doblar a la derecha para acceder al puente carretero.

Otra alternativa es continuar por Mosconi, pasar el mayorista y tomar la siguiente calle a la derecha, Leales. Desde allí, el recorrido continúa con un giro a la izquierda por Río Uruguay, luego a la derecha por Lules, y nuevamente a la izquierda para retomar Lázaro Martín, desde donde se accede al puente.

También habrá modificaciones para quienes transiten por la zona de Primeros Pobladores. En ese caso, no podrán llegar hasta la rotonda habitual, sino que deberán desviarse previamente por calle Carmen de Patagones y luego continuar por el circuito mencionado anteriormente.

Una situación similar se dará para los conductores que llegan desde el barrio Sapere a través de calle Alderete. Tras cruzar las vías del tren, deberán circular en sentido contrario por Primeros Pobladores hasta Carmen de Patagones y desde allí retomar el desvío general.