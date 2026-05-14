Corte total por una semana en calle muy transitada de Cipolletti: los caminos alternativos

Lo informó la Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas. La obra se enmarca en el plan de asfalto de 500 cuadras.

La secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Cipolletti informó que, a partir de este jueves la calle Mosconi quedará totalmente interrumpida al paso del tránsito en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 65 y la calle Maestro Espinosa .

El corte se debe a la ejecución de obras de badenes , tareas que constituyen la infraestructura previa a la pavimentación de esta importante arteria de la ciudad.

Según se detalló, el corte de calle Mosconi se extenderá por un lapso de 7 días consecutivos . Las autoridades solicitan a los conductores respetar estrictamente la señalización dispuesta en la zona y transitar con la máxima precaución.

En cuanto al acceso para residentes, se comunica a los vecinos que necesiten ingresar al barrio “El gran Chaparral” que deberán hacerlo exclusivamente por calle Laje Moreira, o bien, tomando la calle Lago Exequiel Ramos Mejía como vía alternativa.

Cabe destacar que el proyecto de asfaltado de calle Mosconi, específicamente en el segmento que va desde Espinosa hasta Vélez Sarsfield, se encuentra incluido dentro del plan de asfalto de 500 cuadras que la administración municipal está llevando adelante en la ciudad con fondos propios.

Más cambios en Cipolletti: nueva ciclovía iluminada y un parque en la Ruta 65

Cipolletti acelera la modernización del alumbrado público con nuevas luminarias LED en distintos puntos de la ciudad. Esta semana, los trabajos se concentran en el barrio San Lorenzo, sobre calles Formosa y Jujuy, y en la intersección de Blas Parera y Mengelle.

Desde el municipio destacaron que se busca mejorar la iluminación, reducir costos de mantenimiento y reforzar la seguridad en los distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, informaron que continúa la obra de alumbrado en la ciclovía de calle General Paz, en el tramo que conecta Perón con Mosconi. Allí se están realizando los pozos para la instalación de columnas.

recambio led cipolletti La modernización del alumbrado público se realiza en varios sectores de la ciudad.

El proyecto contempla la colocación de 36 postes con tecnología LED, lo que permitirá que ciclistas y peatones transiten con mayor seguridad, incluso durante la noche.

Uno de los puntos más llamativos del plan es el desarrollo del Parque Estación Ruta 65, un nuevo espacio verde que busca transformar el sector.

Ubicado sobre General Paz y Paso de los Libres, el proyecto incluye áreas aterrazadas, senderos y una cortina de álamos que acompañará el recorrido, generando un entorno más amigable y moderno.