Cipolletti: los vieron en las cámaras, robaron en segundos y la Policía los interceptó en plena fuga

Operadores detectaron el robo en tiempo real y guiaron a la Policía. Dos jóvenes fueron demorados y recuperaron el elemento sustraído.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana, en la intersección de Don Bosco y Arenales. Foto: Gentileza.

Un intento de robo en plena vía pública fue detectado en tiempo real por el Sistema Integral de Prevención del Delito en Cipolletti , lo que permitió una intervención policial casi inmediata.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana , en la intersección de Don Bosco y Arenales , cuando operadores del centro de monitoreo advirtieron una situación sospechosa .

Según se informó, dos jóvenes caminaban mirando constantemente a su alrededor, evaluando el entorno . Esa conducta llamó la atención de los operadores , que decidieron seguir sus movimientos a través de las cámaras.

En cuestión de segundos, los sospechosos concretaron el robo: sustrajeron una valla de señalización perteneciente a una obra pública en ejecución.

Cipolletti: robaron y cayeron en minutos

Seguimiento en tiempo real y operativo

Lejos de perderlos de vista, el personal de monitoreo continuó siguiendo a los jóvenes mientras se alejaban por calle Don Bosco en dirección norte.

De inmediato, se activó el protocolo y se dio aviso a la Subcomisaría 79°, aportando datos precisos sobre el recorrido: ya se desplazaban por calle Rotary Internacional hacia el este.

Interceptados en minutos

La rapidez fue clave. Apenas dos minutos después, cerca de las 7:22, un móvil policial logró interceptarlos.

Ambos fueron identificados en el lugar y trasladados a la sede policial, con intervención de la fiscalía de turno.

Recuperaron lo robado

La valla sustraída fue recuperada en el procedimiento, evitando que el hecho pasara a mayores y afectara una obra pública municipal.

Desde el área destacaron que este tipo de intervenciones muestran el funcionamiento concreto del sistema: monitoreo activo, decisiones rápidas y coordinación efectiva con la Policía.

Más que tecnología

"No se trata solo de tecnología, sino de personas que interpretan lo que ven y actúan con criterio", destacaron desde organismo.

En este caso, esa combinación fue determinante para frenar el robo antes de que se concretara por completo.