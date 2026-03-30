Cipolletti: los vieron en las cámaras, robaron en segundos y la Policía los interceptó en plena fuga
Operadores detectaron el robo en tiempo real y guiaron a la Policía. Dos jóvenes fueron demorados y recuperaron el elemento sustraído.
Un intento de robo en plena vía pública fue detectado en tiempo real por el Sistema Integral de Prevención del Delito en Cipolletti, lo que permitió una intervención policial casi inmediata.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, en la intersección de Don Bosco y Arenales, cuando operadores del centro de monitoreo advirtieron una situación sospechosa.
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La actitud que encendió la alerta
Según se informó, dos jóvenes caminaban mirando constantemente a su alrededor, evaluando el entorno. Esa conducta llamó la atención de los operadores, que decidieron seguir sus movimientos a través de las cámaras.
En cuestión de segundos, los sospechosos concretaron el robo: sustrajeron una valla de señalización perteneciente a una obra pública en ejecución.
Seguimiento en tiempo real y operativo
Lejos de perderlos de vista, el personal de monitoreo continuó siguiendo a los jóvenes mientras se alejaban por calle Don Bosco en dirección norte.
De inmediato, se activó el protocolo y se dio aviso a la Subcomisaría 79°, aportando datos precisos sobre el recorrido: ya se desplazaban por calle Rotary Internacional hacia el este.
Interceptados en minutos
La rapidez fue clave. Apenas dos minutos después, cerca de las 7:22, un móvil policial logró interceptarlos.
Ambos fueron identificados en el lugar y trasladados a la sede policial, con intervención de la fiscalía de turno.
Recuperaron lo robado
La valla sustraída fue recuperada en el procedimiento, evitando que el hecho pasara a mayores y afectara una obra pública municipal.
Desde el área destacaron que este tipo de intervenciones muestran el funcionamiento concreto del sistema: monitoreo activo, decisiones rápidas y coordinación efectiva con la Policía.
Más que tecnología
"No se trata solo de tecnología, sino de personas que interpretan lo que ven y actúan con criterio", destacaron desde organismo.
En este caso, esa combinación fue determinante para frenar el robo antes de que se concretara por completo.
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