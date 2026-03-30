Encontró su moto robada y lo que descubrió cuando llegó la Policía fue aún peor

Un joven ubicó su moto robada y avisó a la Policía en Cipolletti. Al llegar, un sospechoso intentó ocultarla: tenía la numeración adulterada.

Personal de la Comisaría 32° intervino en el procedimiento y secuestró el vehículo. Foto: Archivo.

Un joven logró ubicar su motocicleta que había sido robada y no dudó en dar aviso a la Policía . El dato fue clave para iniciar un procedimiento que terminó con un sorpresivo hallazgo .

El hecho ocurrió el sábado 27 de marzo , cerca de las 21:10, cuando el denunciante se presentó ante efectivos de la Comisaría 32° de Cipolletti para informar que su motovehículo estaba en un domicilio de calle Dante Alighieri.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, detectaron una situación sospechosa : un hombre intentó esconder una moto al advertir la presencia policial.

El rodado coincidía con las características aportadas por la víctima, lo que reforzó las sospechas y derivó en una intervención inmediata.

El detalle clave: la numeración adulterada

Con el apoyo de personal de la Unidad 24°, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta, una Honda GLH 150 cc.

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Al inspeccionarla, constataron que la numeración del motor estaba adulterada, una maniobra común en vehículos robados para dificultar su identificación.

Investigación en curso

El procedimiento permitió recuperar el rodado, aunque la investigación continúa para determinar responsabilidades y el origen de la adulteración.

Otro caso en el fin de semana

Un procedimiento de rutina en la madrugada terminó con un resultado inesperado para la Policía. Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban tareas de prevención en la zona norte de la ciudad, en la intersección de Maestro Espinoza y Mosconi.

Allí identificaron a un sujeto que circulaba a bordo de una moto Gilera 150cc de color blanca. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente por robo, emitido por la Comisaría 4ª desde el mes de enero.

El vehículo había sido sustraído en el barrio San Pablo, lo que confirmó las sospechas de los efectivos.

Ante esta situación, el hombre fue detenido y trasladado junto con la motocicleta a la Unidad 4ª.