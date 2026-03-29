Lo frenaron en plena calle de Cipolletti y todo cambió al revisar la moto: fue detenido

Un control policial terminó con un detenido y el secuestro de una moto que había sido robada meses atrás en un reconocido barrio de la ciudad.

El operativo fue llevado a cabo por la Brigada Motorizada de Apoyo en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Un procedimiento de rutina en la madrugada terminó con un resultado inesperado para la Policía . Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta que tenía pedido de secuestro .

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban tareas de prevención en la zona norte de la ciudad, en la intersección de Maestro Espinoza y Mosconi .

Allí identificaron a un sujeto que circulaba a bordo de una moto Gilera 150cc de color blanca.

Una moto con pedido de secuestro

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente por robo, emitido por la Comisaría 4ª desde el mes de enero.

El vehículo había sido sustraído en el barrio San Pablo, lo que confirmó las sospechas de los efectivos.

Detenido y traslado

Ante esta situación, el hombre fue detenido y trasladado junto con la motocicleta a la Unidad 4ª.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y se avanzó con las diligencias correspondientes.

Prevención que da resultados

Desde la fuerza destacaron la importancia de los controles preventivos en la vía pública, que permiten detectar situaciones irregulares y recuperar bienes sustraídos.

Intentó esconder plantas de marihuana a último momento, pero un detalle lo dejó en evidencia

Un operativo policial permitió desarticular un presunto kiosco de venta de drogas tras una investigación que se extendió durante un mes.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Belisle, donde personal especializado en toxicomanía con base en Lamarque venía siguiendo movimientos sospechosos en una vivienda.

A partir de información inicial, los investigadores comenzaron a vigilar el domicilio ubicado en un pasaje del pueblo, donde sospechaban que funcionaba un circuito de cultivo y posible comercialización.

Con el correr de los días, lograron confirmar la presencia de plantas de cannabis, lo que permitió avanzar con medidas judiciales.

Con la orden del fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, los efectivos ingresaron a la vivienda y se encontraron con una escena inesperada.

El ocupante, un hombre mayor de edad, había intentado ocultar las plantas minutos antes del allanamiento, guardándolas dentro de un tambor de gran tamaño. Sin embargo, la maniobra no logró evitar el hallazgo.