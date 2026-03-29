Lo vieron, quiso escapar y todo se complicó: dos detenidos en una serie de operativos

Un intento de escape y un daño denunciado terminaron con dos hombres detenidos tras operativos policiales en distintos sectores.

Personal de la Comisaría 31° llevó a cabo los operativos que finalizaron con dos detenidos. Foto: Archivo.

En pocas horas, efectivos policiales realizaron dos procedimientos que terminaron con la detención de dos hombres por distintos hechos.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría 31º en la ciudad de General Roca .

El primero de los casos se originó tras la denuncia de una vecina del Parque Industrial , quien alertó que un hombre estaba causando daños en el alambrado de su patio.

Según describió, el sospechoso vestía pantalón corto y una remera bordo, y se movilizaba con una carretilla.

A partir de esos datos, la Brigada Motorizada de Apoyo logró ubicarlo en la zona detrás del Polígono y lo trasladó a la comisaría. Sin embargo, no tenía en su poder el elemento denunciado.

Intentó escapar y terminó detenido

El segundo hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo en el barrio de las 500 viviendas.

Allí, los efectivos detectaron a un hombre que incumplía una medida cautelar que le prohibía acercarse a una vivienda del sector. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente alcanzado y reducido.

Intervención judicial

La Fiscalía N° 3 dispuso el inicio de actuaciones por “desobediencia judicial”. El detenido permanece a la espera de la verificación de sus antecedentes para avanzar con nuevas medidas.

Trabajo preventivo en la ciudad

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos reflejan el trabajo constante de prevención que se realiza en General Roca, con el objetivo de brindar mayor seguridad y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Las cámaras del 911 detectaron a un joven armado en pleno centro de Allen

El monitoreo en tiempo real volvió a ser clave para prevenir un posible hecho de mayor gravedad en Allen. Un joven fue detenido por tenencia ilegal de un arma de fuego luego de que las cámaras del sistema 911 detectaran su presencia en inmediaciones de la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

El episodio ocurrió cuando operadores del Centro de Emergencias advirtieron movimientos sospechosos de un grupo de cuatro hombres que circulaban por la zona céntrica. Según la alerta emitida, uno de ellos portaba un arma de fuego, lo que activó de inmediato el protocolo de intervención policial.

La rápida detección a través de las cámaras permitió que efectivos de la Comisaría 6º fueran comisionados al lugar en cuestión de minutos. El grupo fue interceptado en la intersección de las calles Sarmiento y Don Bosco, a pocas cuadras de la plaza.

Una vez identificados, los uniformados realizaron un cacheo preventivo sobre los cuatro individuos. Fue entonces cuando confirmaron la presencia del arma en poder de uno de los jóvenes. El elemento fue secuestrado en el lugar y el portador quedó detenido por tenencia ilegal de arma de fuego.