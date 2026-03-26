En su regreso a La Visera, Cipo jugará con público y un fuerte operativo

El Club Cipolletti y autoridades policiales descartaron jugar a puertas cerradas por los incidentes entre barras en la puerta del estadio.

Después de días agitados dentro y fuera de la cancha, Cipo confirmó en las últimas horas una noticia que trae algo de alivio: el debut en La Visera se jugará con público . Había dudas a raíz de los incidentes en la despedida del plantel rumbo a Río Cuarto, antes del debut, y la consecuente posibilidad de disputar el encuentro a puertas cerradas, pero finalmente se informó que los hinchas podrán acompañar al Albinegro.

La dirigencia avanzó en las gestiones con los organismos de seguridad y el operativo fue aprobado, por lo que el equipo contará con el respaldo de su gente en un momento importante y significativo.

La venta de entradas comenzará en los próximos días, con detalles que serán comunicados oficialmente a través de los canales institucionales. Con respecto a los valores, la platea costará $40.000 y la popular $25.000 , con la ventaja para aquellos socios con cuotas al día, que tendrán la posibilidad de realizar el canje de entradas.

Días complejos y el comienzo de una nueva etapa

Los últimos días no fueron sencillos para la institución rionegrina. Cuando parecía todo encaminado, luego de realizar una buena pretemporada y con un plantel interesante, se dio la salida del entrenador de la última temporada, Daniel Cravero, por problemas de salud.

Después, siguió con los incidentes en la despedida del plantel, donde "La 69" y "Los Innombrables" protagonizaron hechos de violencia con destrozos en la vía pública.

Incidentes Visera 4 La tradicional calle Mengelle fue el escenario de la brutal batalla entre las barras de Cipolletti.

Luego continuó con la derrota del equipo en Río Cuarto y derivó en la confirmación de un nuevo cuerpo técnico. En medio de ese escenario, también apareció la incertidumbre sobre la presencia de público, que finalmente quedó descartada.

Ahora, con la confirmación de que La Visera tendrá gente en las tribunas, el Albinegro buscará dar vuelta la página y apoyarse en su localía.

Los violentos están identificados

Cabe destacar que tanto la policía como la fiscalía tienen identificados a los involucrados en los incidentes del miércoles pasado y el camino a seguir es el derecho de admisión. El club por su parte informó que acatará lo que dicen los entes de seguridad.

El encuentro ante San Martin de Mendoza, del próximo domingo a las 15:30, marcará una nueva etapa tras la salida del “Chango” Cravero y la reestructuración del cuerpo técnico. Fabián Enriquez tendrá su debut como director técnico del Capataz luego de un año en el rol de preparador físico.

El duelo tendrá a Kevin Nicolás Bustos como juez principal. El árbitro de Coronel Dorrego estará acompañado por Felipe Zonco y Diego Álvarez como asistentes, mientras que el neuquino Leandro Gatica se desempeñará como cuarto árbitro.

El último partido de Cipo en La Visera fue el 11 de octubre de 2025. Empate sin goles y eliminación ante Kimberley de Mar del Plata, en los playoffs de la temporada pasada.