Comenzó el ciclo de Fabián Enríquez como DT de Cipo: "Tenemos muchas obligaciones"

El plantel volvió a los entrenamientos luego del debut con derrota y lo hizo con su flamante entrenador al mando.

El ciclo de Fabián Enríquez como técnico de Cipo puso primera este lunes en el predio Área 22. Luego de la presentación por parte de Marcelo Bastías , referente del fútbol profesional del albinegro, el entrenador asumió el puesto luego de la salida de Daniel Cravero por problemas de salud y el breve interinato de Alejandro Barbona.

El viernes pasado, Cipo cayó 3 a 1 ante Atenas de Río Cuarto, como visitante, en el comienzo de la temporada.

"Se dio todo muy rápido por esta situación de salud de Daniel. Siempre estuvimos en contacto con la Comisión, de lo que fue el año pasado. No esperamos que fuera así todo tan rápido, pero acá estamos. El viernes miramos el partido, hicimos una evaluación de lo que se había formado y en base a eso empezamos a planificar la semana, el trabajo, la idea de nuestro cuerpo técnico. Llegamos el sábado a la tarde", comenzó diciendo Enríquez en diálogo con LMCipolletti.

fabián enríquez cipo (antonio spanguolo) (6) Fotos: Antonio Spagnuolo

La relación de Enríquez con el Chango

"El Colo" fue el ayudante del Chango Cravero en 2025 y también habían compartido en Chaco For Ever, donde lograron el ascenso.

"Tuve un contacto con Daniel cuando fue de público conocimiento el problema de salud. Nos conocemos mucho con él, fue mucho tiempo laburando juntos. Fuimos parte de su cuerpo técnico en Chaco, nos fue bien y seguramente que nos vamos a encontrar, charlar y hablar de fútbol", agregó Enríquez.

fabián enríquez cipo (antonio spanguolo) (3) Fotos: Antonio Spagnuolo

El desafío que tiene el nuevo técnico por delante es el más importante de su carrera, ya que llevará las riendas de un club con historia, que siempre aspira a lo más alto.

"Estamos recontra agradecidos, a la subcomisión de fútbol, a todos. Esta fue una decisión en conjunto, retomar esto, darle continuidad a un proceso que había iniciado Daniel, que por estas circunstancias nos toca llegar con mi grupo de trabajo. Tenemos jugadores que ya conocemos del año pasado y sabemos lo que nos pueden dar. También las incorporaciones de este año, con jerarquía, buen pie", valoró Henríquez.

Los principales objetivos para el Albinegro

La búsqueda de una identidad de juego y buenos resultados asoma como los principales objetivos, algo que en el fútbol no es para nada sencillo. "Cada cuerpo técnico tiene su impronta de trabajo, de cómo afrontar los partidos y seguramente vamos a ir construyendo día a día. El club, en la reunión que tuvimos, fuimos claros", planteó.

fabián enríquez cipo (2) Fotos: Antonio Spagnuolo

Cipo cumplirá 100 años durante esta temporada, por lo que no es un torneo más. "Vamos a seguir trabajando en función de lo que necesita el plantel, lo que tenemos que reacomodar, para que seamos un equipo competitivo como se merece el club. Por la grandeza que tiene, este año es el centenario y no tiene que ser la excepción. Hay que unir fuerzas y estar a la altura", advirtió.

Tras un mal arranque, hay margen para recuperarse y volver a ilusionar a los hinchas. Esa es la intención de Henríquez, que cerró con una frase contundente: "Queremos llegar a lo máximo a fin de año. Esta institución, cuando inicia el torneo, se prepara para eso. Tenemos muchas obligaciones, hay que trabajar y seguramente desde ahí tendrá que salir la mejor versión del equipo".