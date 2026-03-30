En Cipo esperaban más público: los violentos alejaron nuevamente a la familia de la cancha

El domingo, muchos hinchas decidieron no ir a La Visera por los incidentes ocurridos en la despedida al equipo para el viaje de la fecha anterior.

Federico Acevedo fue una de las figuras en La Visera, donde hubo un marco de público muy discreto.

La vuelta de Cipo a La Visera después de casi seis meses tuvo dos caras de una misma moneda. Por un lado, el equipo jugó bien y goleó, en el debut del nuevo DT Fabián Enríquez . Por otro, quedó la sensación de que el público podría haber acompañado en forma más contundente. No son pocos los "habitué" de las tribunas que decidieron no ir a la cancha por los incidentes recientes.

El 3 a 0 sobre San Martín de Mendoza en la tarde soleada del último domingo dejó en claro que el Albinegro tiene plantel para ser protagonista, como lo hizo en el primer semestre del año pasado.

Juego asociado y contundencia no se ven todos los días, el piso y las tribunas de La Visera lucieron en buen estado y la ilusión de una nueva temporada empieza a crecer nuevamente.

Futbol Cipolletti - San Martin (4) Claudio Espinoza

"Siempre es lindo jugar con nuestra gente. Esperábamos más gente, no se pudo. Que nos vaya bien hoy, que terminemos bien, todos contentos. Y ojalá que día a día la gente vuelva a creer, se vuelva a ilusionar y nos acompañe. Ojalá que los que no vinieron vuelvan a creer en el equipo. Agradecemos a los que están y a los que no vinieron, que vuelvan a creer en el equipo, sepan que desde el plantel, cuerpo técnico y dirigentes hacemos todo y dejamos todo para estar cada día un poquito mejor", declaró Marcelo Bastías, referente del fútbol profesional de Cipo, a Canal 10 en el entretiempo.

Bastías es uno de los que trabajó en la semana para que el partido no se tuviera que jugar a puertas cerradas.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (83) Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, la limitante para que Cipo no llene la cancha hoy no está relacionada con lo futbolístico. Tanto en redes sociales como en la charla de café o de trabajo, no son pocos los habituales seguidores del Capataz que decidieron no ir a la cancha el domingo por lo ocurrido diez días antes.

El enfrentamiento entre las dos barras derivaron en serios incidentes en la despedida del plantel cuando viajó rumbo a Río Cuarto.

Eso llevó a una reunión formal entre autoridades policiales y dirigentes de Cipo para saber si el partido de la segunda fecha se podía jugar con público o no.

Finalmente, el cotejo pudo disputarse con gente en las tribunas, luego de que fueran identificados algunos de los que generaron los incidentes. Derecho de admisión mediante, "La 69" se apostó sobre su cabecera habitual, mientras que "Los Innombrables" no estuvieron en la tribuna lateral.

Futbol Cipolletti - San Martin (19) Claudio Espinoza

La tarde se desarrolló en paz, sin problemas en los accesos y en la desconcentración. Ese quizás sea una aliciente para que algunos puedan volver a las tribunas.

También ese cierto que incidentes de este tipo se han repetido casi todos los años y llega un punto que muchos se cansan de ser rehenes de los violentos.

Los jugadores también invitan a los hinchas de Cipo a sumarse a las tribunas

Los futbolistas saben que la localía es un plus que tiene Cipolletti, que es uno de los clubes más populares de la categoría y cuando llena la cancha tiene un diferencial motivante respecto a la mayoría de los rivales.

Uno de los que enfrentó varias veces al albinegro y ahora viste los colores blanco y negro, es Martín Nicolás Peralta, autor del segundo gol contra San Martín.

Con la camiseta de Villa Mitre visitó La Visera más de una vez y sus palabras en la entrevista con el canal público fue en el mismo sentido que la dirigencia: "Es algo lindo, lo había enfrentado a Cipolletti. Me había tocado jugar con la cancha llena. Aprovecho para invitar a la gente, que se acerque, que se identifique con nosotros, que los vamos a reparar adentro de la cancha".