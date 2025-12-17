La Corrida de Cipolletti: habilitan otros 200 cupos para los 10K

La Corrida de Cipolletti abrió más cupos para la instancia competitiva. Hay nuevos valores: cuánto sale y cómo inscribirse.

La expectativa por la edición histórica de La Corrida Ciudad de Cipolletti no deja de crecer. Tras el impacto que generó la apertura inicial de inscripciones, la Dirección General de Deportes confirmó una nueva habilitación de cupos para la prueba competitiva de 10 kilómetros , el corazón deportivo del evento más importante de la Patagonia en materia de atletismo de calle.

Desde este miércoles 17 de diciembre , se encuentran disponibles 200 nuevos lugares para participar de los 10K de la 40° Corrida, que se correrá el sábado 7 de marzo de 2026 a las 21.30 horas , sobre el circuito homologado de calle Pacheco. El valor promocional 2025 para esta nueva tanda de inscripciones será de $40.000 , y se mantendrá vigente hasta agotar el cupo.

La decisión de habilitar más lugares llegó apenas días después de un dato que confirmó la magnitud del evento: los primeros 200 cupos lanzados el pasado 9 de diciembre se agotaron en solo dos horas . En aquella instancia, el costo inicial era de $35.000, lo que generó una verdadera avalancha de inscripciones por parte de atletas locales, regionales y corredores provenientes de distintos puntos del país.

corrida de cipolletti 2025 La nueva apertura es a un costo de $40 mil hasta agotar cupos. La próxima instancia se realizará en febrero con valores actualizados. Archivo

Un evento que marca agenda nacional e internacional

La Corrida de Cipolletti es hoy una cita obligada en el calendario del atletismo argentino y sudamericano. Año tras año convoca a corredores de élite, atletas amateurs y equipos de running que planifican su temporada en función de esta competencia nocturna, que combina exigencia deportiva, organización de alto nivel y una masiva participación del público.

Desde 2017, el circuito de la Corrida se encuentra homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), lo que permite que las marcas obtenidas queden registradas oficialmente y sumen puntos para el ranking nacional e internacional. Este reconocimiento consolidó a la carrera como una de las más relevantes del país y explica, en gran parte, la rapidez con la que se agotan los cupos disponibles.

La última edición, realizada en 2025, contó con la participación de más de 850 atletas competitivos, entre corredores regionales, nacionales e internacionales. En la categoría masculina, el triunfo fue para Jerónimo Wendell (Brasil), seguido por Sebastián Barbosa (Colombia) y Joaquín Arbe (Argentina). En la rama femenina, el podio quedó en manos de Renata Dolarhe (Buenos Aires), Susanne De Araujo (Brasil) y Sandra Gómez (Buenos Aires).

entrega kit corrida cipolletti.jpg La competencia se realizará el 7 de marzo en Cipolletti con modalidad competitiva 10k, caminata familiar de 4k e instancia con mascotas. Archivo

¿Cómo inscribirse y qué incluye la participación?

Las inscripciones se realizan de manera online a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti. La participación en los 10K incluye kit del corredor, entrada en calor, puntos de hidratación, servicio de guardarropa y cobertura organizativa durante todo el evento.

La prueba competitiva contempla categorías masculino y femenino desde juveniles hasta veteranos G, además de divisiones especiales para silla de ruedas y no videntes, en este último caso con acompañante identificado por la organización.

Desde la organización recordaron que en febrero de 2026 se volverán a habilitar inscripciones, aunque ya con los valores actualizados correspondientes al próximo año, por lo que recomiendan a quienes estén interesados asegurar su lugar en esta etapa promocional.

Reel Corrida de Cipo 2.mp4

Una edición histórica

La Corrida Ciudad de Cipolletti nació el 12 de marzo de 1986 con apenas 70 corredores y con el atleta Julio Gómez como primer ganador. Desde entonces, no dejó de crecer hasta convertirse en la competencia de calle más importante de la Patagonia, con presencia constante de corredores de Chile, Brasil y otros países desde la década del 90.

La 40° edición promete ser especial no solo por el aniversario, sino también por el récord de participación previsto en la prueba familiar, que buscará alcanzar los 20.000 inscriptos, y por una agenda de actividades que incluirá la Milla Urbana Nocturna, la Corrida para Mascotas y el Congreso de la Actividad Física.