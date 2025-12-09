Se abrió la inscripción a los 10 kilómetros de la Corrida: cómo hacerlo y cuánto sale

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para la prueba competitiva de 10K de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti. Solo 200 cupos a precio promocional.

Ya se habilitaron las inscripciones para la 40° Corrida de Cipolletti únicamente 10k.

La cuenta regresiva para la edición número 40° de la Corrida Ciudad de Cipolletti ya empezó. Este martes 9 de diciembre se habilitó la inscripción para la prueba competitiva de 10 kilómetros, uno de los eventos deportivos más convocantes de la Patagonia y que año a año reúne a corredores de distintos puntos del país y del extranjero. El Municipio lanzó un cupo promocional limitado con valores especiales y confirmó que la competencia tendrá su gran noche el próximo 7 de marzo de 2026 .

Se trata del tramo competitivo que tradicionalmente entrega la imagen deportiva más fuerte de la Corrida, con presencia de deportistas profesionales, corredores amateurs, equipos de running de la región y atletas extranjeros que llegan especialmente a Cipolletti para medirse en un circuito oficial y homologado.

Desde hoy ya es posible anotarse de manera online a través de los canales oficiales de la Municipalidad . Para la instancia inicial se habilitaron 200 cupos promocionales a un valor de $35.000 , correspondiente a tarifa 2025.

En 2025, Jerónimo Wendell (Brasil) se quedó con el mejor tiempo mientras que Renata Dolarhe (Buenos Aires) hizo lo propio entre las mujeres.

Una vez agotados, el precio se actualizará a los valores previstos para 2026. El municipio recomendó no demorar, dado que históricamente los lugares competitivos suelen agotarse en pocas semanas, especialmente en ediciones especiales como la que viene.

La inscripción incluye kit del corredor, entrada en calor, servicio de guardarropa, puntos de hidratación y cobertura organizativa durante todo el recorrido nocturno.

Quiénes pueden participar y categorías

La Corrida contempla amplias divisiones para asegurar participación inclusiva y competitiva.

Masculino y femenino:

Juveniles (15 a 19 años)

Mayores (20 a 34 años)

Pre Veteranos (35 a 39 años)

Veteranos A (40 a 44 años)

Veteranos B (45 a 49 años)

Veteranos C (50 a 54 años)

Veteranos D (55 a 59 años)

Veteranos E (60 a 64 años)

Veteranos F (65 a 69 años)

Veteranos G (70 en adelante)

También habrá categorías Silla de ruedas y No videntes, en este último caso con acompañante identificado por la organización.

Corrida Ciudad de Cipolletti.jpg En la edición 2026, la organización espera alcanzar los 20 mil inscriptos. Archivo

La Corrida, una carrera con historia

La Corrida de Cipolletti nació el 12 de marzo de 1986 con apenas 70 participantes y con el atleta Julio Gómez como su primer ganador. Desde 1991 comenzó a atraer corredores de Chile, Brasil y otros países, convirtiéndose en un clásico del calendario atlético y un punto de referencia para la región patagónica.

Desde 2017 el circuito está homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), lo que permite a los atletas registrar marcas válidas para el ranking oficial. Actualmente forma parte del Circuito Nacional y suma puntos para el ranking mundial.

La edición 2025 superó los 850 atletas competitivos y consagró a figuras regionales e internacionales. En masculino, Jerónimo Wendell (Brasil) se quedó con el mejor tiempo, seguido por Sebastián Barbosa (Colombia) y Joaquín Arbe (Argentina). Entre las mujeres, Renata Dolarhe y Sandra Gómez (ambas de Buenos Aires) junto a Susanne De Araujo (Brasil) completaron el podio.

corrida de cipolletti 2025 La inscripción es únicamente para los primeros 200. Archivo

¿Cuándo será la corrida?

El intendente Rodrigo Buteler confirmó que la edición aniversario se realizará el sábado 7 de marzo de 2026, desde las 20 para la prueba familiar y a las 21.30 para los 10K. Será una jornada especialmente preparada para celebrar cuatro décadas del evento deportivo más popular de Cipolletti.

La organización adelantó que el objetivo para esta edición será alcanzar los 20.000 inscriptos en la prueba recreativa, con entrega de remera oficial para todos. “Queremos que la ciudad viva una fiesta deportiva histórica”, indicaron desde el área de Deportes. Las inscripciones para la prueba familiar se abrirán próximamente.

Mascotas corrida cipolletti.png Las mascotas también volverán a participar en la edición 2026. Prensa Municipalidad Cipolletti

Actividades previas

En el marco del 40° aniversario también se desarrollará:

2° Milla Urbana Nocturna – 6 de febrero

– 6 de febrero 2° Corrida para Mascotas – 7 de marzo

– 7 de marzo 10° Congreso de la Actividad Física – 5 y 6 de marzo

Con la inscripción ya habilitada, la cuenta regresiva está en marcha para una Corrida que promete reunir miles de corredores y un marco de público que, como cada año, transforma a Cipolletti en escenario deportivo nacional.