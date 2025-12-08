Cábalas y mufas: el insólito cruce en el clásico entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia

El clásico platense tuvo un momento extraño en el inicio del complemento que fue captado por las cámaras de la transmisión.

El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes por el Torneo Clausura siempre se vive con máxima tensión, y las supersticiones no son la excepción. Sin embargo, en esta ocasión, en plena semifinales, la "guerra de cábalas" se hizo explícita y fue registrada por las cámaras de televisión.

El hecho ocurrió durante el entretiempo del encuentro disputado en el Estadio del Bosque. Un auxiliar del cuerpo técnico de Estudiantes se acercó sigilosamente a uno de los arcos e intentó pegar un objeto pequeño —que se presume era una estampita, amuleto o elemento supersticioso— en la estructura.

La maniobra fue fugaz, pero no pasó inadvertida. Casi inmediatamente, un alcanzapelotas de Gimnasia que estaba atento cerca de la portería reaccionó con rapidez, se acercó al arco y retiró el objeto del lugar.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reflejó la intensidad con la que ambos equipos viven la rivalidad, llevando las estrategias y las supersticiones al límite del campo de juego.

Así fue la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Gimnasia

Estudiantes de La Plata se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y aseguró su pasaje a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado desde las 21:00 en Santiago del Estero.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, muy disputado y marcado por infracciones, amonestaciones y una catarata de cambios en el complemento. El gol decisivo llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Tiago Palacios culminó una gran jugada colectiva encabezada por Edwuin Cetré.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Insfrán. En la réplica, Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó el juego con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Hurtado, Merlo y Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Alario, Piovi y el propio Palacios.

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.

Síntesis del partido

Torneo Clausura - Semifinales

Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1 Estudiantes de La Plata

Estadio : Juan Carmelo Zerillo

: Juan Carmelo Zerillo Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello VAR: Lucas Novelli

Goles en el segundo tiempo: 16m Tiago Palacios (E),

Cambios en el segundo tiempo: 21m Jan Hurtado por Matías Panaro (G), Jeremías Merlo por Alejandro Piedrahita (G), Norberto Briasco por Bautista Merlini (G), 23m Mikel Amondarain por Ezequiel Piovi (E), Alexis Castro por Tiago Palacios (E), Franco Domínguez por Lucas Alario (E), 31m Lucas Castro por Augusto Max (G), 36m Pablo Aguilar por Nicolas Barros Schelotto (G), Facundo Rodríguez por Edwin Cetré (E), 43m Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (E).

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.