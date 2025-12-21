Yoel Juárez, figura de La Amistad y su ilusión de ascenso: "El objetivo está y todos lo sabemos"

El delantero apareció en su esplendor para dar vuelta la serie contra Independiente y es figura en el Regional Amateur.

Yoel Juárez es uno de los mejores jugadores que han llegado a la zona para disputar el Regional Amateur en los últimos años. Para este torneo, el delantero regresó a La Amistad , donde la temporada anterior había sido clave para llegar a la final patagónica, donde el equipo cipoleño perdió con la CAI en Comodoro.

En el actual torneo, Juárez no venía brillando como antes, hasta que llegó e l partido de vuelta de octavos de final de la edición 2025/2026 contra Independiente de Neuquén, en La Chacra.

Luego del duro 0-1 en casa, el conjunto de Alfredo Tizza tenía que dar vuelta la serie para evitar una eliminación muy temprana que hubiese sido un golpe de mucho impacto para el plantel y el club.

En las difíciles, el delantero dio una muestra de carácter y fútbol, asistiendo en el primer gol a Mauro García, anotando el segundo con un toque de distinción desde afuera del área y volviendo locos a los defensores rivales.

yoel juárez la amistad festejo

"La verdad que dimos vuelta un resultado complicado, porque es un duro rival, tiene un buen equipo. Gracias a Dios se nos dio a nosotros, hay que seguir metiéndole, no queda otra. No podría decirte si jugamos bien o mal, pero ahora a disfrutar", declaró el jugador a LMCipolletti después del partido.

Juárez sabe que La Amistad es un club con pretensiones de ascenso y, sin nombrar la palabra, dejó en claro que sus objetivos van por el mismo lado. "De la gente no me puedo quejar. Sinceramente me siento muy cómodo acá, uno vuelve a donde es feliz. El objetivo está y todos lo sabemos, así que hay que seguir trabajando con humildad y sacrificio. Es así esto", afirmó con mucha convicción.

El "11" evitó polémicas con algunas respuestas sobre si consideraba este partido como una revancha personal: "me lo guardo para mi". Al mismo tiempo, destacó la importancia de la victoria y la clasificación más allá de la cuestión individual: "Gracias a Dios se me abrió el arco, pero lo importante es que ganamos. Estamos bien y hay que seguir metiéndole".

yoel juárez la amistad

Sacó adelante una situación difícil y crece

La Amistad superó una instancia complicada por cómo llegó al partido de vuelta, el rival que tenía en frente y las ausencias. Lucas Mellado por acumulación de amarillas, Nicolás Parodi por lesión y los defensores Jeremías Langa y Nehuén García por temas personales, no jugaron la vuelta contra el Rojo.

Después de Navidad y Año Nuevo, La Amistad enfrentará a San Patricio en los cuartos de final, en una serie que comenzará en El Chañar y finalizará en el predio de la periferia cipoleña.