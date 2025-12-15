La Regata Internacional del Río Negro celebra 50 años y volverá a unir a tres provincias: todos los detalles

La tradicional competencia unirá Plottier con Viedma–Patagones recorriendo más de 430 kilómetros. Tendrá una edición especial por su medio siglo de historia.

La Regata del Río Negro se realizará del 8 al 18 de enero, desde Plottier a Viedma/Patagones.

La Regata Internacional del Río Negro volverá a ser protagonista del verano patagónico con una edición histórica: cumplirá 50 años consolidándose como uno de los eventos deportivos más emblemáticos. La competencia comenzará en Plottier y finalizará en la Comarca Viedma–Patagones , uniendo a Neuquén, Río Negro y Buenos Aires a lo largo de más de 430 kilómetros de recorrido.

En el lanzamiento oficial, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el profundo arraigo de la regata en la historia regional y sostuvo que su vigencia es reflejo de una construcción colectiva que atravesó generaciones. Señaló que la permanencia del evento a lo largo del tiempo da cuenta de “raíces enormes”, forjadas por quienes la impulsaron desde sus inicios y la sostuvieron hasta la actualidad.

El mandatario también subrayó el valor simbólico y social de la competencia , al considerarla un ejemplo en un contexto donde la recuperación de valores cobra especial relevancia. En ese sentido, remarcó que la regata representa una referencia positiva para la comunidad y para las nuevas generaciones.

Weretilneck afirmó además que la Regata Internacional del Río Negro sintetiza múltiples dimensiones: el cuidado del ambiente, la integración provincial y regional, y un legado que atraviesa el tiempo. En ese marco, reafirmó el acompañamiento del Estado provincial y el trabajo articulado con las provincias de Neuquén y Buenos Aires para sostener y proyectar la competencia.

La llegada a Viedma

Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, valoró el trabajo sostenido del Club Náutico La Ribera y el esfuerzo que implica la organización de la regata a lo largo de todo el año. Destacó el compromiso de la institución anfitriona y el rol que cumple para hacer posible una edición especial en el marco del 50° aniversario.

Castro remarcó el carácter histórico de esta edición y señaló que la intención es celebrar la rica historia deportiva, social y cultural vinculada a la regata. Además, confirmó el acompañamiento del Municipio para que la llegada de los palistas, prevista para el 18 de enero, se convierta en una verdadera celebración para la comunidad.

Acompañamiento interprovincial

El acto contó con la participación del Gobierno de Neuquén. El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, destacó el trabajo conjunto entre las provincias y señaló al río como el principal elemento de unión. Indicó que la regata es una muestra clara de cómo Neuquén, Río Negro y Buenos Aires confluyen bajo una misma competencia y un mismo objetivo.

También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; el secretario de Deporte, Nahuel Astutti; el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el presidente del Club Náutico La Ribera, Marcelo Barra; y otras autoridades provinciales y municipales.

Fechas y recorrido

La Regata Internacional del Río Negro se disputará del 8 al 18 de enero, contará con nueve etapas y dos días de descanso. El recorrido total superará los 430 kilómetros y atravesará las localidades de Plottier, Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Chelforó, Chimpay, Luis Beltrán, Choele Choel, General Conesa, Guardia Mitre y Viedma, donde se concretará la llegada final de esta edición aniversario.

Las y los palistas que deseen ser parte del evento, tendrán tiempo hasta el sábado 20 de diciembre de completar y abonar la inscripción a través del sitio oficial.

Etapas de la Regata 2026

Jueves 8: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti

Viernes 9: Isla Jordán - General Roca

Sábado 10: Roca - Isla 58 de Villa Regina

Domingo 11: descanso

Lunes 12: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay

Martes 13: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel

Miércoles 14: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa

Jueves 15: descanso

Viernes 16: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo

Sábado 17: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera

Domingo 18: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma