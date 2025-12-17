Stancato y su despedida de Cipo: "Es un club hermoso"

El futbolista que fue contratado por Olimpo dejó su mensaje a la gente del albinegro a través de LMCipolletti.

La salida de Agustín Stancato , que deja Cipo y fue anunciado como refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca, es una de las noticias de la semana. El volante central se destacó en el último Federal A vistiendo la camiseta del albinegro y aprovechó su contacto con LMCipolletti para despedirse y agradecer.

"Tato" reconoció que las primeras semanas fueron difíciles, tras las derrotas con Deportivo Rincón y Sol de Mayo fuera de casa. Sin embargo, la unión entre las diferentes partes que componen el club le permitió remontar la situación.

"Dejame decirles que pasé un gran año. Quizás al principio se vio fea la situación. Después, todo lo que conforma a Cipolletti, trabajando en conjunto, se formó un grupo espectacular. Nosotros adentro de la cancha, un gran trabajo del Chango, de los dirigentes que se pusieron a disposición, fueron frontales, hicieron sus esfuerzos para que nosotros estemos al día", reconoció Stancato.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (31) Stancato saliendo al césped de La Visera junto con el arquero Crespo y Jeremías Langa. Omar Novoa

Uno de los factores diferenciales que lo hacen al Capataz un club y una ciudad diferente es el público, tanto en La Visera como en el día a día. Son muchos los futbolistas que vienen "de afuera" y año a año construyen vínculos que van más allá de si la pelota entra o no.

"La gente en las tribunas, quedó a la vista la fiesta que metieron en todos los partidos. Agradecerle a todo Cipolletti, porque nos hicieron vivir muy bien. Siendo padre, cuando uno ve la amabilidad con sus hijos y su pareja, eso queda en el corazón. Ojalá en un futuro se pueda volver y dejar a Cipo donde tiene que estar", agregó el volante central.

"Es un club hermoso y le deseo el mayor de los éxitos", finalizó.