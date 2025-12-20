La Amistad metió una gran remontada en La Chacra y avanza en el Regional Amateur

El equipo cipoleño, que había perdido 1 a 0 en la ida, goleó 4 a 1 y dejó afuera a Independiente de Neuquén. Los detalles de una serie emotiva.

Yoel Juárez, la figura en la goleada de La Amistad sobre el Rojo para seguir con vida. Fotos: Claudio Espinoza

En una serie muy entretenida que no defraudó, La Amistad remontó el 0-1 de la ida y con su victoria por 4 a 1 de este sábado se clasificó a los cuartos de final del Regional Amateur. Fue en La Chacra , donde Yoel Juárez fue la gran figura de la tarde asistiendo y anotando para encabezar la clasificación del equipo de Alfredo Tizza.

La visita fue superior desde el comienzo y expuso los errores del local. Luego de algunas aproximaciones, pasando los 26', La Amistad agarró mal parado al Rojo y armó una contra letal. En un córner a favor, Independiente no tomó bien las marcas en ataque y lo pagó muy caro. Tras un rechazo defensivo, Kevin Guajardo condujo perfecto, abrió para Juárez y este le sirvió el gol a Mauro García, que la empujó en el área chica.

Los dirigidos por Gustavo Coronel se acomodaron tácticamente en los últimos minutos de la etapa inicial, pero la serie se fue igualada a los vestuarios.

la amistad independiente regional amateur

Cuando parecía que Independiente amenazaba con pelotas paradas, Juárez sacó a relucir toda su calidad. Sobre la derecha del ataque, volvió locos a los defensores y empezó a exigir a Ceferino Arregui.

Sobre los 11' del complemento, un córner desde la izquierda fue rechazado en el primer palo, pero del lado opuesto apareció Juárez. De primera, con la cara interna del pie izquierdo, mandó la pelota al palo derecho de Arregui, cuya volada fue estéril e hizo más lindo el gol.

la amistad independiente

Al toque, García estuvo cerca del tercero, pero su remate salió alto. Pasando los 20' del segundo tiempo, Guajardo asistió a Nicolás Domínguez y el volante definió perfecto para estirar diferencias, ante la mirada de resignación en el rival.

Independiente estaba perdido y casi no llegaba al arco rival, pero con los cambios de Gustavo Coronel y Alfredo Tizza, el trámite se modificó.

Los ingresos de Pablo Namuncurá y Santiago Carrasco le dieron más peso ofensivo al local, mientras que La Amistad se reforzó atrás y le dio descanso a sus tres goleadores de la tarde.

la amistad independiente regional amateur (2)

Todo parecía liquidado, pero faltaban más acciones importantes. A los 30', un centro pasado de Vergara fue metido al medio por Cabezas, Clemente desvió de cabeza y Namuncurá la mandó a guardar para poner a tiro a Independiente de nuevo.

Igualmente, La Amistad resistió con su arquero Exequiel Lara en buena forma y en tiempo adicionado selló la cuenta. Tras un saque largo del "1", Kevin le ganó a Clemente y el ingresado Facundo Morales fue contundente para sentenciar el 4 a 1 definitivo.

la amistad festejo regional

Con el 4 a 2 del global, el conjunto cipoleño dio una muestra de fútbol, carácter y contundencia para meterse en los cuartos de final.

El club "amigo" jugará la final de la Liga Confluencia el próximo martes ante Atlético Regina en Allen.

Va contra San Patricio en cuartos

Luego del receso por las Fiestas, La Amistad será rival del Santo.

San Patricio del Chañar es el único neuquino que pudo avanzar a cuartos en la zona Patagónica del certamen.

Sufrió y mucho en Bariloche, donde Estudiantes fue superior y se impuso con el gol de Wilfrán Quinto. Dos atajadas impresionantes en el primer tiempo y otra gran actuación en los penales del arquero Mateo González, resultaron determinantes para el equipo chañarense.

San Patricio aguantó el 1 a 1 del global para llegar a la definición desde los doce pasos, donde González tapó dos remates y otro dio en el palo, llevando a la clasificación del conjunto blanco y naranja.

El guardameta ya había sido figura en la serie previa ante Cruz del Sur, también de Bariloche.

Muchos goles, polémica y Regina en cuartos

Alianza de Cutral Co había caído en casa 2 a 1 ante Atlético Regina, pero este sábado llegó a darlo vuelta con un doblete de Alejandro Díaz. A los 5' de la etapa inicial y a los 10' del segundo tiempo, el delantero se anotó en el marcador para igualar la serie y luego poner al frente a su equipo.

Sin embargo, el equipo del Pulpo Lencina no lo pudo aguantar. Dos pelotas paradas, un tiro libre y un córner, dieron origen a los cabezazos de Facundo Gutiérrez, quien fue determinante con el descuento y el empate.

La gente de Alianza quedó muy enojada con el arbitraje de Ezequiel Choque y la asistente Johana Rial. Además de el cobro de algunas infracciones, quedó la duda sobre si la pelota entró o no en el 2 a 2.

En cuartos, Regina chocará con el ganador de Deportivo Roca (1)- Sportsman (1), que jugarán este domingo en Choele Choel.