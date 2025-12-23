Choque en Ruta 22: tres personas fueron trasladadas al hospital

El hecho ocurrió este martes por la tarde en un cruce de la Ruta 22, uno de los involucrados habría cruzado en rojo.

Un violento choque entre dos autos se registró este martes por la tarde sobre Ruta 22 en el ingreso este de Villa Regina y dejó como saldo tres personas trasladadas al hospital para su atención médica.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la avenida General Paz, en uno de los cruces con semáforos ubicados en el extremo este del área céntrica de la ciudad. De acuerdo a las primeras estimaciones, uno de los conductores habría atravesado la intersección sin advertir la señal lumínica en rojo.

Según la información difundida por el Diario Digital LCR, por la Ruta 22 circulaba en sentido oeste-este, desde Villa Regina hacia Chichinales, un Chevrolet Corsa de color gris, en el que viajaban un hombre y una mujer. En tanto, por la avenida General Paz avanzaba en sentido sur-norte un Peugeot 206 bordó, conducido por un solo ocupante.

ruta 22 villa regina choque

Como consecuencia del impacto, el Peugeot fue el vehículo que sufrió los mayores daños: su parte frontal quedó severamente afectada, realizó un semi trompo sobre la calzada y terminó detenido sobre la mano norte de la ruta. El Chevrolet Corsa, por su parte, recibió el golpe en el sector delantero lateral derecho y también giró, quedando atravesado sobre la mano sur de la Ruta 22.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía, con asiento en Chichinales, confirmaron que el semáforo se encontraba en pleno funcionamiento al momento del choque.

Los dos ocupantes del Chevrolet Corsa y el conductor del Peugeot fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital de Villa Regina, donde se les realizaron los controles correspondientes para determinar el carácter de las lesiones sufridas en el siniestro.

Robo sobre Ruta 22

Una situación de inseguridad tuvo lugar en la rotonda de la Rotonda de Ruta 22 y 151, cuando un adolescente de 16 años fue interceptado por cinco jóvenes, que se ofrecieron a llevarlo en bicicleta. El chico accedió al ofrecimiento y terminó siendo víctima de un robo con amenazas con un cuchillo. El rápido accionar policial derivó en la demora de tres jóvenes, uno mayor y dos menores, mientras que los otros integrantes lograron fugarse.

El hecho ocurrió el día de ayer lunes 22 de diciembre, cuando el adolescente caminaba por la zona de la rotonda que une las rutas nacionales 151 y 22, cerca de las 20 horas. El chico caminaba solo por la banquina cuando fue abordado por los cinco jóvenes, tres de ellos en bicicleta para ofrecerle llevarlo hasta Neuquén. Ante el temor, accedió a la engañosa generosidad del trío.

MENORES DETENIDOS

El recorrido se extendió hasta inmediaciones del ex peaje, en sentido Cipolletti-Neuquén, cuando uno de los agresores amenazó con un cuchillo al adolescente. En ese momento, el grupo se abalanzó sobre la víctima y le robaron un teléfono celular, una campera y una gorra, para luego darse a la fuga.

Tras el ataque, el joven logró escapar y corrió hasta la sede policial ubicada en la Caminera, donde relató lo sucedido al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Rápidamente, los agentes comenzaron un operativo de búsqueda sobre la Ruta 22.

La Policía presume que el grupo se moviliza hacia Cipolletti con el objetivo de robar bicicletas. Una teoría que tomó fuerza cuando los uniformaron requisaron a los jóvenes y se observó entre sus pertenencias que portaban una tijera corta pernos, un elemento para romper los candados para bicicletas y algunas motocicletas. Además, se procedió al secuestro de las tres bicicletas en las que se movilizaban.

Por el hecho se inició una causa judicial caratulada como “robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma”, mientras avanza la investigación para identificar al resto de los involucrados y determinar su participación en otros episodios delictivos registrados en la región.