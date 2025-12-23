Salieron "de caño" con pistolas de juguete a robar helados

Eran dos ladrones, uno menor. Un comerciante los siguió, pero uno de ellos le apuntó con un arma. La Policía los atrapó con réplicas de 9mm.

Dos jóvenes, uno de ellos menor , fueron detenidos por personal policial de la Comisaría Tercera de General Roca tras un robo en grado de flagrancia ocurrido en un local comercial ubicado en la esquina de las calles Gadano y Avenida Roca.

El procedimiento se inició cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de dos individuos que habrían cometido un robo en el comercio situado en esa esquina, cercana al canal principal de riego.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado , quien manifestó que los sujetos habían forzado la cerradura de un freezer que se encontraba en el exterior del local y sustraído varios helados , dándose luego a la fuga por calle Gadano.

El comerciante relató que salió tras los sospechosos, pero que durante la persecución uno de los individuos exhibió lo que aparentaba ser un arma de fuego, motivo por el cual el hombre desistió de seguirlos.

Inmediatamente, personal de la Brigada Motorizad de Apoyo (BMA) desplegó un operativo de búsqueda y logró interceptar al dúo en inmediaciones de Tránsito Toledo y General Paz.

Los autores fueron identificados como un joven de 23 años y un menor de 14 años, quienes tenían en su poder réplicas de armas tipo pistola, utilizadas para intimidar. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, realizando las diligencias correspondientes, destacaron fuentes de la fuerza.

Se dio intervención a la Fiscalía de turno, que impartió las directivas a seguir. La rápida y eficaz labor policial permitió esclarecer el hecho y proceder a la aprehensión de los involucrados.

Agarró a patadas la casa de su ex y quedó detenido

Un hombre de 42 años fue aprehendido por personal policial de la Subcomisaría 69° de General Roca tras protagonizar un violento episodio en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 3000.

El hecho ocurrió cuando se solicitó la presencia policial ante la denuncia de un masculino agresivo en el lugar. Al arribar el móvil, los efectivos identificaron al sujeto, quien resultó ser la ex pareja de la moradora de la vivienda. Según se pudo establecer, el hombre habría comenzado a patear la puerta de ingreso e impactar contra una ventana con intenciones de ingresar al domicilio.

La damnificada, quien se encontraba en el interior de la vivienda junto a sus tres hijos menores, radicó la correspondiente denuncia penal, manifestando que su ex pareja ocasionó daños en la puerta y la ventana del inmueble.

La Subcomisaría 69 del barrio Nuevo de Roca

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión del agresor y dio intervención al Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias sobre los daños constatados. La Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por el delito de daños y solicitó los antecedentes del imputado.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado de Familia, desde donde se ordenó la exclusión del hombre del domicilio y se dictó una prohibición de acercamiento hacia la mujer, su vivienda, su lugar de trabajo y a un radio de 200 metros, como medida de resguardo.

La rápida intervención policial permitió proteger a la familia y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.