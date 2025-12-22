Causa Techo Digno en Cipolletti: otra postergación por pedido de un exintendente

La causa Techo Digno por el mal manejo de fondos públicos para viviendas volvió a trabarse por un planteo del exintendente Abel Baratti. La causa también involucra a Aníbal Tortoriello.

La causa Techo Digno tiene bajo la lupa a exintendentes de Río Negro, entre ellos los cipoleños Aníbal Tortoriello y Abel Baratti . Entre los acusados por malos manejos de fondos públicos son habituales la denuncias de uso político de la investigación y las quejas por el lento avance de los expedientes. En Cipolletti , donde esas quejas se repiten, sin embargo, el caso no llega a juicio por los contantes planteos de uno de los acusados.

En la investigación contra lo exintendentes de Cipolletti son recurrentes las suspensiones de audiencias cada vez que el expediente está por avanzar a juicio. Ahora, hubo una nueva postergación cuando debía analizarse la apelación contra una decisión judicial que mantuvo el caso abierto.

Baratti apeló la decisión de la jueza Alejandra Berenguer de rechazar el cierre de la causa por el tiempo transcurrido desde el presunto mal manejo de fondos para construir viviendas. La audiencia debía realizarse antes de Navidad, pero su abogado, Rafael Cuchinelli, afirmó que podría presentarse por cuestiones de salud.

El juez Marcelo Gómez, quien debe escuchar los argumentos en contra del rechazo de la prescripción de la causa, decidió postergarla para que todos los procesados estén en las mismas condiciones y poder escuchar en una sola sesión todos los argumentos.

ECP TECHO DIGNO (35) La jueza Berenguer descartó el cierre de la causa Techo Digno y los acusados apelaron. Estefania Petrella

Es la segunda vez que ocurre una instancia similar. El 1 de septiembre, Cuchinelli se encontraba en un juicio en Tucumán y habían fijado una audiencia por este caso en los tribunales de Cipolletti. En esa oportunidad, la postergación se preveía, debido a que era sabido que Cuchinelli no estaría y Baratti podía negarse a ser representado por un defensor oficial que no conocía el expediente.

En esta ocasión, la suspensión por cuestiones de salud tomó por sorpresa a las partes. El abogado de Baratti anticipó que los médicos habían recomendado descanso hasta el viernes 26.

La causa Techo Digno en Cipolletti

La causa por malversación de fondos públicos provenientes del programa Techo Digno involucra a dos exintendentes, Baratti y el actual diputado nacional Aníbal Tortoriello (LLA); a la excontadora municipal Lucila Chiocconi; y los empresarios Domingo Mocciola (Mocciola constructora); Arturo Mendiberry (Zigma); y José Daniel Zoppi (Zoppi SA).

Pese a los constantes recursos de los abogados defensores, el expediente se encuentra en la etapa de control de acusación, en la que se deben analizar si las pruebas existentes son suficientes para llegar a juicio. Y, en caso de ser así, cuáles son los elementos de prueba que se ofrecerán durante el debate. Pero esa decisión se postergó a raíz del pedido de nulidad y prescripción que realizó Cuchinelli y que siguieron el resto de los defensores.

La Fiscalía imputó a quienes ejercieron la intendencia los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con peculado, en carácter de autores. A los empresarios y a la excontadora les atribuyó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipes necesarios.