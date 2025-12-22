Tras lucharla una semana, murió el camionero al que lo picó una serpiente yarará

El hombre estaba internado en terapia intensiva de una clínica de Cipolletti. El incidente sucedió cerca de Cutral Co, cuando bajó del rodado. Sus restos serán enviados a Bahía Blanca.

Murió Miguel Esteban Contreras, el camionero de 44 años que fue picado por una serpiente yarará en la zona de Cutral Co.

El conductor domiciliado en General Cerri, localidad cercana a Bahía Banca, se encontraba internado en grave estado en el sector de Terapia Intensiva del Policlínico Modelo de Cipolletti .

El incidente se produjo hace poco más de una semana cuando Contreras detuvo el vehículo que guiaba para descansar. Se bajó y sintió un pinchazo en una de sus piernas, pero no le prestó atención y siguió viaje . Después se acostó a dormir y horas después comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores . De todos modos logró llegar hasta un puesto policial , donde pidió ayuda. No obstante sufrió una descompensación y fue trasladado al centro asistencial cipoleño.

Veneno en la sangre

Trascendió que el antídoto pudo ser aplicado recién varias horas después, lo que agravó el cuadro clínico. Estudios posteriores confirmaron la presencia de veneno de yarará en sangre.

El paciente se encontraba con asistencia respiratoria y, según informó la familia tras el último parte médico, el estado era crítico y el cuadro clínico se mantenía sin cambios significativos. Habían requerido a la población la donación de sangre en procura de su recuperación.

Desde la Empresa funeraria Diniello, comunicaron la triste noticia este domingo, señaló el sitio Mis Noticias. El cuerpo del infortunado camionero será trasladado hacia Bahía Blanca, donde se realizará la ceremonia de velatorio.