Más radares en Río Negro: de Cipolletti a Las Grutas, cuántos estarán activos y dónde se ubicarán

Comienzan a conocerse precisiones clave sobre el sistema de radares en las rutas de Río Negro. El plan prevé la instalación de unos 100 cinemómetros.

Al menos 100 radares se instalarán en Río Negro, ocho serían móviles.

Río Negro avanza en la reinstalación de cinemómetros que estaban fuera de servicio y en un plan de ampliación que prevé más de un centenar de radares de velocidad en todo el territorio , un escenario que generar gran expectativa entre los automovilistas de cara a las vacaciones de verano.

Desde la Agencia de Seguridad Vial informaron a LM Cipolletti que la primera etapa del esquema contempla la reinstalación de los equipos que estaban fuera de servicio , los cuales actualmente están siendo acondicionados y calibrados por el INTI. Recién una vez finalizado ese proceso se avanzará con la incorporación de nuevos radares, cuyas ubicaciones aún están en estudio.

De acuerdo a la información oficial, la mayoría de los nuevos radares no estará en funcionamiento durante este verano , por lo que no se espera un despliegue masivo de controles en los próximos meses. Sin embargo, existe la posibilidad de que a mediados o fines de enero comiencen a operar nuevamente varios de los equipos que hoy se encuentran apagados , lo que hará que una parte importante de la temporada estival ya cuente con controles de velocidad activos.

Desde el organismo vial aclararon que esto no modifica la obligación de respetar las velocidades máximas establecidas en rutas y accesos urbanos, independientemente de la presencia de radares.

Primera etapa

Los radares que se encuentran apagados y que serán reinstalados en primer término están ubicados en las siguientes localidades:

Cipolletti

Cinco Saltos

Villa Regina

Lamarque

Río Colorado

Sierra Grande

Sargento Vidal

En tanto, continúan funcionando los cinemómetros instalados en:

General Conesa

Darwin

Contralmirante Cordero

Bariloche

Dina Huapi

El Bolsón

Desde el Alto Valle a Las Grutas, uno de los más transitados

Uno de los puntos que más atención genera en plena temporada estival es el corredor Cipolletti–Las Grutas, uno de los trayectos más utilizados para conectar el Alto Valle con la costa atlántica rionegrina, a través de las rutas nacionales 151, 22 y 3.

Según el listado oficial de equipos que serán reinstalados, al menos ocho localidades ubicadas sobre ese corredor o en su área de influencia directa cuentan con radares que volverán a operar en esta primera etapa: Cipolletti, Cinco Saltos, Cervantes, Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Viedma y Sierra Grande. La cantidad exacta de equipos por punto aún no fue detallada oficialmente.

Radar Belisle Tres propuestas se presentaron este lunes en la apertura de sobres para el nuevo sistema de radares en Río Negro. Archivo

Esto implica que, aunque no todos los radares estén activos de manera inmediata, una parte significativa del trayecto hacia Las Grutas volverá a contar con controles de velocidad durante el verano.

El plan completo: más de 100 radares y equipos móviles

El legislador Javier Acevedo confirmó a LM Cipolletti que el sistema apunta a instalar entre 100 y 105 radares en toda la provincia, de los cuales aproximadamente ocho serán móviles: “Van a hacer un relevamiento de lugares. Todavía eso no lo han definido”, señaló.

El cronograma previsto establece:

30 días de concientización sin multas

90 días de operación de los radares existentes

180 días para la incorporación de nuevos equipos

12 meses para la instalación de los dos primeros pórticos de control de peso

12 meses adicionales para completar los otros dos

De este modo, el sistema de control vial se implementará de manera progresiva, con impacto gradual en los corredores de mayor circulación, especialmente aquellos que conducen a los principales destinos turísticos de Río Negro.