Está en tratamiento psiquiátrico y la mandaron a 40 días a prisión por saquear una lencería

Es una mujer que está medicada y rompió la vidriera de un local del centro cipoleño. Se apoderó de decenas de prendas. Tiene antecedentes.

Una mujer que tiene problemas psiquiátricos cumplirá 40 días de prisión tras reconocer que destruyó la vidriera de una lencería ubicada en pleno centro de Cipolletti , de donde se apoderó de decenas de prendas de vestir.

El robo se produjo la tarde del 12 de noviembre último en el local de la calle San Martín al 200.

De acuerdo a lo que se reconstruyó en la investigación ASM -así la identifican- rompió el vidrio y sacó calzas deportivas y babuchas “wafle” que estaban en el interior. Unos 20 artículos en total. Con el vistoso botín escapó.

Sin embargo no fue muy lejos porque gracias a las cámaras de seguridad del comercio lograron determinar sus características físicas y su vestimenta. Las imágenes mostraban que se trataba de una mujer que vestía pantalón claro, campera, zapatillas y que llevaba una mochila.

Caminando por la ruta

Con esa información el personal de la Comisaria Cuarta la buscaron, hasta que al día siguiente en horas del mediodía una patrulla que realizaba recorridas preventivas por la calle Benigno Gallucci y la Ruta Nacional 22, en inmediaciones del barrio El Manzanar, se encontraron con la sospechosa que respondía al aspecto señalado. Con ese indicio la detuvieron y fue imputada por el delito de robo simple, y quedó alojada en la Comisaría 4ta a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La investigación contaba entre las pruebas relevantes los videos que mostraban el momento en que destruía el cristal y agarraba la ropa.

El 20 de noviembre último se llevó a cabo una audiencia en la que el fiscal Guillermo Ibáñez propuso tras leer la acusación cerrar la causa en un juicio abreviado e imponerle una pena de un mes y diez días de prisión efectiva más la declaración de reincidencia porque contaba con antecedentes computables, por una sentencia fijada el 6 de octubre de este año, por motivos no detallados.

La dueña de la tienda y damnificada avaló la propuesta. Mientras que también la aceptó la imputada, con lo que quedó establecido que reconocía haber cometido el hecho.

También estuvo de acuerdo el defensor Oficial Rodrigo Martínez, que asistió a la mujer, pidió comunicar a la Comisaría 4ta que se le suministren los medicamentos por su tratamiento psiquiátrico. En tanto que también solicitó plantear al Servicio Penitenciario Profesional para que la alojen en el Establecimiento de Ejecución que corresponda “de la manera más urgente posible”.

El juez Julo Sueldo admitió la propuesta de las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Destacó que las pruebas reunidas en la pesquisa y la confesión de la imputada corroboraban su culpabilidad.