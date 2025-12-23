La Amistad no pudo en los penales y Atlético Regina es el campeón de la Liga Confluencia

El equipo cipoleño cayó ante el albo en la definición desde los doce pasos, luego de empatar sin goles en el partido decisivo.

Luego de igualar en puntos tras una enorme campaña, La Amistad y Atlético Regina definieron el título de la Liga Confluencia 2025. El partido desempate se jugó en Allen y tras el empate sin goles en los 90', el albo se impuso por penales.

El arquero Franco Dobler fue la figura de la noche, tapando varias pelotas durante el partido y en la definición desde los doce pasos para el conjunto cipoleño, pero no le alcanzó para coronar.

El equipo de Diego Napolitano fue superior en el primer tiempo y tuvo cinco chances claras para abrir el marcador. Fue clave Franco Dobler con un par de atajadas excelentes para evitar la caída de su arco ante Franco López.

Por su parte, Ulises Romero se encontró con el travesaño, mientras que Rubén García y Tobías Rivas fallaron en la definición para el Albo.

La Amistad intentó tener la pelota y lo hizo por momentos, pero le costó mucho profundizar en ataque, por lo que no generó situaciones en la primera parte.

Apenas iniciado el complemento, Dobler volvió a salvar a La Amistad tras una jugada de García y la definición mordida de Rivas.

Con el correr de los minutos, La Amistad se afirmó en defensa y empezó a acercarse con un par de remates lejanos. Sobre los 26' tuvo su chances más clara de la noche, cuando Kevin Guajardo se escapó a dos defensores tras un pelotazo largo y quedó mano a mano con Franchelli. Primero lo quiso eludir y no pudo y luego remató al primer palo, pero el arquero tapó en gran forma.

En los penales, Dobler ratificó porqué fue la figura de la noche con tres atajadas excelentes, pero sus compañeros Guajardo y Figueroa no pudieron con Franchelli y Santa Cruz desvió uno de los remates.

Al equipo cipoleño le quedó el sabor amargo de la derrota, pero la tranquilidad de que dejó todo en la final y durante el año que tuvo 42 partidos de Liga, además del Regional Amateur.

Por su parte, Regina se consagró después de 10 años de sequía.

SÍNTESIS

Atlético Regina: Axel Franchelli; Damián Leal, Facundo Acuña, Facundo Gutiérrez y Luis Vega; Jeremías Maciel, Enzo Yáñez, Ulises Romero y Franco López; Tobías Rivas y Rubén García. DT: Diego Napolitano.

La Amistad: Franco Dobler; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Zelaya y Mirko Enriquette; Santiago Garcés, Jorge Sanhueza, Antonio Santa Cruz, Nicolás Domínguez; Valentín Salinas y Kevin Guajardo. DT: Alfredo Tizza

Cambios: ST 10 Alex Salvo por Domínguez (LA),16 Martín Lires por López (AR), 23 Lorenzo Sáez por Alonso (LA), 28 José Díaz por Leal (AR), 46 Damián Cares y Nélson Rodríguez por Sanhueza y Salinas (LA), 47 Guillermo Aguirre, Emanuel González por Vega y Maciel (AR).

Penales: Dobler le atajó a Aguirre, Franchelli le atajó a Guajardo, Gonzalez anotó (1-0), Santa Cruz la tiró por arriba del travesaño, Romero anotó para Regina (2-0), Zelaya anotó para La Amistad (2-1), Lires anotó para Regina (3-1), Salvo anotó para La Amistad (3-2), Dobler le atajó a Rubén García, Santiago Garcés anotó para La Amistad (3-3).

Rivas anotó para Regina (4-3), Franchelli le atajó a Figueroa.

Árbitro: Ezequiel Escobar

Cancha: La Mejor del Valle, Allen