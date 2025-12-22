La Amistad quiere el doblete: se viene la "finalísima" contra Regina por la Liga

Luego de avanzar a cuartos en el Regional Amateur, el equipo cipoleño enfrentará este martes al Albo en la final de la Confluencia.

Apenas terminó el partido de vuelta de octavos de final, donde La Amistad eliminó a Independiente de Neuquén del Regional Amateur como visitante, el técnico del conjunto cipoleño ya se puso a pensar en lo que viene.

Al ser consultado sobre un posible rival en cuartos, que luego se supo que será San Patricio del Chañar, Alfredo Tizza se refirió a la finalísima que tiene por delante La Amistad . Luego de empatar en puntos con Atlético Regina en lo más alto de la Liga Confluencia, el martes se enfrentarán en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen.

"Ahora pienso en el martes, que jugamos la final por la Liga, creo esto es un envión anímico para el equipo", declaró el entrenador a LM Cipolletti .

El cotejo se disputará en La Mejor del Valle a partir de las 21.

La Amistad es el campeón defensor de la Liga y buscará el doblete esta temporada, combinando la consagración en el certamen doméstico y el ascenso al Federal A.

La victoria sobre Independiente fue muy importante para el plantel en etapa de definiciones: "Acá hay buenos equipos, se refuerzan bien, se juega bien al fútbol. Este Independiente era un equipazo, no lo queríamos enfrentar, hubiéramos preferido otro. Pero sabíamos que si lo pasábamos sería una muestra de carácter para lo que viene. Seguramente vamos a seguir mejorando, tranquilos, con humildad, con los pies sobre la tierra".

alfredo tizza la amistad Fotos: Claudio Espinoza

Para el duelo de vuelta con el Rojo, La Amistad tuvo varias bajas, pero igual pudo revertir el 0-1 de la ida con un 4 a 1 de visitante. "Desde un principio sabíamos que éramos 30 y que todos teníamos que estar para jugar. Si queremos ascender, tenemos que ir partido a partido y puede pasar que falte alguno. Ahora nos vuelven Nehuén (García), Langa (Jeremías) y Mellado (Lucas). Así que lindo lío para mi, porque los que jugaron hoy lo hicieron muy bien", valoró el técnico.

Pese a las ausencias, el conjunto cipoleño supo revertir la serie, haciendo méritos y mostrando contundencia en el arco rival: "Lo trabajamos bien al partido en la semana, lo planteamos y lo ganamos bien. Este es un equipo que no se podía quedar afuera, jugamos bien al fútbol, se labura mucho en la semana, entonces estoy muy feliz, muy agradecido a los jugadores y a todos lo que nos apoyan".

alfredo tizza la amistad (3)

Juárez en modo figura y la vuelta de Jara

La actuación de Yoel Juárez fue muy destacada, con asistencia y gol, y Tizza lo considera un futbolista diferente: "Es un crack, cuando él quiere jugar, es un distinto, lo sabe. Lo necesitamos mucho porque es el que hace la diferencia, Por ahí los primeros partidos no anduvo bien, tuvimos muchas charlas y de a poquito va agarrando el nivel. Es un jugador para otra categoría, esperemos que la siga rompiendo y alguien lo vea y se lo pueda llevar".

Por su parte, Damián Jara está volviendo a tener minutos de a poco luego de varios meses de espera. "Quería jugar y yo le decía 'vos vas a jugar cuando te vea bien'. Ël lo sabe, está sumando para el equipo. Hay un grupo hermoso de jugadores. Es clave eso", destacó el entrenador.



