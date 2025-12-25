Un niño con quemadura por pirotecnia y ¿más borrachos que en la Navidad 2024 en Cipolletti?

Fuentes calificadas del Hospital local revelaron a LMC el saldo de la Nochebuena y las consultas más frecuentes en Navidad .

La mayoría de los ingresos al Hospital en esta Navidad son "por gastroenteritis" y trastornos alimenticios producto de los excesos.

“No hubo mayores complicaciones y el balance es positivo” , destacó Cintia Olguin , jefa de guardia del Hospital Pedro Moguillansky a LM Cipolletti, al referirse al saldo que dejó la Nochebuena y las consultas más frecuentes que recibieron ya en Navidad .

Precisó que continuando la tendencia del año pasado “atendimos escasos pacientes con quemaduras” , dejando entrever que las campañas anti-pirotecnia surtieron efecto en la ciudad.

Dentro de ese contexto positivo, el director del centro de salud, Juan Pablo Palma , amplió que el caso más inquietante fue el de “un menor con una quemadura por pirotecnia en párpado inferior ”.

La jefa de Guardia del Hospital y el propio director brindaron información a LMC.

Asimismo, las calificadas fuentes consultadas indicaron a este medio que mermó notoriamente el número de personas “alcoholizadas” respecto a la Navidad de 2024.

En contrapartida, señalaron que este jueves “los ingresos están siendo por cuadros de gastroenteritis y las intoxicaciones alimenticias”, propio de los excesos en las comidas de esta fecha. Por su parte, desde el Hospital confiaron a LMC que se registraron “algunos incidentes menores” pero ningún accidente tomó mayor gravedad.

Perros perdidos por pirotecnia

Mientras tanto y más allá de que disminuyó el uso de pirotecnia, en redes sociales se conocieron casos de algunas mascotas perdidas a partir del susto que les provocaron los estruendos de los cohetes lanzados por irresponsables vecinos.

En Chile y Naciones Unidas, por ejemplo, apareció este perrito:

También a calle Pagano 2062 llegó aturdido y temeroso otro amigo fiel.

Qué pasó en Fernández Oro

En tanto, desde el nuevo hospital de la vecina ciudad informaron a LMC que también allí "fue una nochebuena tranquila, con los ingresos similares a un día normal. No hubo accidentados, ni alcoholizados. Entró, sí, pero a las 15 una chica por exceso de cocaína que había estado inhalando el día anterior. Y como era de esperarse, muchos casos con gastroenteritis y odontalgia".

Bajaron las denuncias por pirotecnia

Con un despliegue integral que combina prevención, fiscalización y presencia territorial, el Municipio de Cipolletti activó un esquema especial de controles de fin de año que muestra resultados concretos.

La postal más alentadora es la fuerte caída en las denuncias por uso y comercialización de pirotecnia, un indicador que desde el área de Fiscalización atribuyen a la efectividad de la legislación vigente, al trabajo sostenido durante todo el año y a un mayor nivel de conciencia social.

“El año pasado teníamos más de 200 reclamos en la misma fecha con respecto a la pirotecnia. Hoy no superamos los 15”, aseguró a LM Cipolletti el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga. Según precisó, la mayoría de los avisos actuales están vinculados a intentos de comercialización y son “las menos” las denuncias por uso, un dato que marca un quiebre respecto de temporadas anteriores.

El descenso no es casual. Desde el Municipio destacan la articulación con fuerzas de seguridad, los operativos preventivos y los procedimientos que permitieron desbaratar canales clandestinos de venta de pirotecnia. En las últimas semanas, se logró identificar al mayorista que proveía material pirotécnico de manera ilegal, sin documentación ni habilitación. Incluso, uno de los infractores resultó reincidente: ya había sido sancionado el año pasado con secuestro de mercadería.

Un caso testigo ocurrió el último sábado cerca de las 20, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo acompañó al área de Comercio y a la Dirección de Fiscalización en una diligencia en un domicilio de calle Venezuela al 1300, donde funciona una despensa-fiambrería. Durante la inspección se constató, a simple vista, la exhibición de pirotecnia para la venta. Se labró el acta contravencional por venta y acopio y se secuestró alrededor de un kilo y medio de material.