Buscate en las fotos: los cipoleños llenaron las calle en las compras de Navidad
LM Cipolletti recorrió el centro de la ciudad en las últimas horas previas a la Navidad.
A último momento, por diversas razones, miles de cipoleños salieron a realizar las compras de Navidad y LM Cipolletti capturó el momento. Las calles y los comercios se llenaron de gente esta semana hasta hoy a las 16, tal como estaba establecido.
Miles de personas recorrieron los locales y la diversidad de oferta que había para este día tan especial. Muchos, lo hicieron a última hora, ya sea por una cuestión de tiempo, porque cobraron el aguinaldo hace pocas horas o por un simple olvido.
Cumplir con la familia, sobre todo con los más peques, también suele ser un desafío y que obliga incluso a coordinar una salida sin menores para poder lograr el objetivo. Acá, los tíos y /o abuelos, también son clave.
Cierre a las 16
La Asociación de Empleados de comercio anunció el horario de cierre de los locales en la víspera de Navidad y Año Nuevo, una noticia muy esperada por los trabajadores del sector. Este año, los comercios brindarán atención hasta las 16 durante el 24 de diciembre y el horario del miércoles 31 será hasta las 13 horas.
A diferencia de otros años, el tope del horario laboral no se presentó como un acuerdo entre comerciantes y trabajadores.
El horario anticipado de cierre de comercios el 24 y el 31 de diciembre surge habitualmente de un arreglo entre la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y la Cámara de Industria y Comercio, pero este año venía demorado ya que desde la CIC advirtieron su intención de extender la jornada algunas horas más de lo habitual, para garantizar mayor cantidad de ventas.
