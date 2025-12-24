Buscate en las fotos: los cipoleños llenaron las calle en las compras de Navidad

A último momento, por diversas razones, miles de cipoleños salieron a realizar las compras de Navidad y LM Cipolletti capturó el momento. Las calles y los comercios se llenaron de gente esta semana hasta hoy a las 16, tal como estaba establecido.

Miles de personas recorrieron los locales y la diversidad de oferta que había para este día tan especial. Muchos, lo hicieron a última hora, ya sea por una cuestión de tiempo, porque cobraron el aguinaldo hace pocas horas o por un simple olvido.

Cumplir con la familia, sobre todo con los más peques, también suele ser un desafío y que obliga incluso a coordinar una salida sin menores para poder lograr el objetivo. Acá, los tíos y /o abuelos, también son clave.

Cierre a las 16

La Asociación de Empleados de comercio anunció el horario de cierre de los locales en la víspera de Navidad y Año Nuevo, una noticia muy esperada por los trabajadores del sector. Este año, los comercios brindarán atención hasta las 16 durante el 24 de diciembre y el horario del miércoles 31 será hasta las 13 horas.

A diferencia de otros años, el tope del horario laboral no se presentó como un acuerdo entre comerciantes y trabajadores.

El horario anticipado de cierre de comercios el 24 y el 31 de diciembre surge habitualmente de un arreglo entre la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y la Cámara de Industria y Comercio, pero este año venía demorado ya que desde la CIC advirtieron su intención de extender la jornada algunas horas más de lo habitual, para garantizar mayor cantidad de ventas.

Galería de imágenes

