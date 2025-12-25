Golpeó a su ex y amenazó con prenderle fuego la casa: no irá preso y será monitoreado con tobillera

El hombre de 36 años protagonizó cuatro episodios violentos, uno donde intentó atropellar a la mujer. El acusado buscaba retomar la relación de pareja.

El hombre amenazó a su ex pareja y madre de sus hijos para retomar la relación. Ante la negativa, comenzó a hostigar a la mujer.

La Justicia de Río Negro formuló cargos a un hombre de 36 años por cuatro hechos de violencia de género contra su ex pareja y se solicitó la aplicación de una medida cautelar tobillera electrónica para identificar los movimientos del hombre y proteger a la víctima . La jueza de Garantías hizo lugar al pedido y estableció el control del acusado en tiempo real.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes, donde la Fiscalía detalló una secuencia de episodios ocurridos entre julio y octubre de 2025 , todos en el mismo contexto de violencia reiterada y escalada contra la mujer, pese a la existencia de medidas judiciales previas. En una oportunidad, el hombre intentó atropellar a la mujer con su motocicleta.

Según la acusación, el primer hecho tuvo lugar el 4 de julio , alrededor de las 20, en una vivienda del barrio Norte donde reside la víctima, ex pareja del imputado y madre de sus hijos. El hombre llegó hasta el lugar y la amenazó con prender fuego la casa con intención de retomar la relación, además protagonizó agresiones físicas y encerró a los ocupantes en el interior del inmueble.

El segundo episodio se registró el 8 de agosto, cerca de las 21 horas en el mismo lugar, donde el hombre comenzó a apedrear la vivienda. Este accionar constituyó una violación a la prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz de Cinco Saltos.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3 El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por violencia, pero el hombre no las respetó. Archivo

En el tercer hecho intentó embestir a la mujer con su moto

El tercer hecho ocurrió el 21 de agosto cerca de las 20 horas en inmediaciones al domicilio de la mujer. El hombre a bordo de una motocicleta, habría intentado embestir a la mujer con el objetivo de atentar contra su integridad física. El violento episodio también incurrió en una violación a la orden judicial vigente.

El cuarto y último episodio ocurrió el 19 de octubre, cuando el imputado ingresó por la fuerza a la vivienda, sustrajo herramientas, causó daños materiales y dejó una inscripción amenazante escrita en un espejo del lugar.

cipo-p06-barrio-costa-norte-cipolletti.jpg El hombre comenzó a tirar piedras contra la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio Costa Norte de Cipolletti.

Formulación de cargos y colocación de tobillera electrónica

La Fiscalía calificó los hechos como amenazas, desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, robo y daños, todos en carácter de autor, y algunos en concurso ideal, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

En ese marco, el fiscal solicitó la implementación de un dispositivo de control satelital de tobillera electrónica como medida cautelar, al considerar que la repetición de conductas y el incumplimiento de órdenes previas, reflejan un riesgo de vida evidente y concreto para la víctima.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y ordenó el uso de una tobillera electrónica con monitoreo GPS durante ese mismo período.

Además, ratificó la prohibición de acercamiento que ya estaba implementada sobre el imputado, tanto respecto del domicilio como de la víctima, al entender que resulta indispensable para garantizar su protección.