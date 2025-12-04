Un neuquino ganó más de $9 millones en el Quini 6 y todavía no fue a buscar el premio

El apostador compró su cartón en la agencia 120. El agenciero confirmó que el boleto ganador corresponde al Siempre Sale y espera que el afortunado.

Un vecino o una vecina de la ciudad de Neuquén se convirtió en uno de los 30 ganadores del Siempre Sale del Quini 6 , con un pozo de $9.400.000 , pero hasta el momento no se presentó a reclamar el premio . La noticia generó expectativa en la reconocida agencia 120, donde fue vendido el cartón ganador.

Según relató el agenciero, el sorteo se realizó este miércoles por la noche y dejó a alguien en la ciudad a un paso de cambiar por completo sus planes para las Fiestas. “ Di un premio importante de Quini 6. $9.400.000. Estoy esperando que aparezca el ganador, espero que aparezca ”, expresó en diálogo con Canal 7 Noticias, aún sorprendido por el monto entregado.

El local, ubicado en Mitre 345 , es histórico en la capital neuquina y tiene una extensa trayectoria vinculada a los juegos de azar. Su dueño lleva 52 años de trabajo detrás del mostrador y reconoció que no es la primera vez que reparten un premio de esta magnitud. “H emos dado varios grandes, como Lotería de Navidad ”, recordó.

Aunque el ganador todavía no se presentó, el agenciero explicó que en premios importantes suele corresponder una comisión para la agencia. Sin embargo, aclaró que eso no depende de la voluntad del ganador. “Han tenido algún reconocimiento, no por ahí en plata, pero han dado algún regalo importante”, comentó sobre experiencias anteriores.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo entre vecinos y clientes habituales. El mensaje del agenciero es claro: “Atentí a todos, miren su cartón si compraron en la agencia 120”.

De momento, la identidad del afortunado es un misterio, pero lo que sí está confirmado es que alguien en Neuquén pasará las Fiestas con el bolsillo mucho más holgado. La agencia, en tanto, permanece atenta a que el o la ganadora cruce finalmente la puerta y reclame el millonario premio.

Quini 6, en su edición 3327, realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025, puso en juego más de 15.000 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.400 millones de pesos. Salieron los números 22, 34, 06, 37, 21 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.800 millones de pesos. Salieron los números 03, 02, 19, 38, 12 y 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.400 millones de pesos y salieron los números 03, 15, 30, 32, 22 y 21. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 284 millones de pesos, los números favorecidos fueron 27, 36, 01, 31, 42 y 07. Hubo 30 ganadores que se llevarán más de $9 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 16.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.