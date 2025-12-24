Policiales LMCipolletti urgencia Urgencia y código rojo: un hombre fue trasladado tras quedar atrapado en una maquinaria

El trabajador fue trasladado de urgencia al policlínico y permanece internado. Según las primeras informaciones, estaría estable.







Los código rojo, son alertas que se emiten en el servicio de emergencia para movilizar a un paciente. Imagen ilustrativa de archivo. Antonio Spagnuolo

Un empleado de la empresa Pollolín resultó herido este mediodía tras un accidente laboral dentro del predio ubicado en San Luis 3002. El hecho activó el trabajo conjunto de Bomberos, Protección Civil, Policía y personal de salud para asistir al operario, que quedó atrapado por una maquinaria.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre habría sufrido la compresión del tórax por un molino. Cuando arribaron los equipos de emergencia, presentaba politraumatismos, neumotórax, baja saturación y pulso bajo, por lo que recibió atención inmediata en el lugar.

Según informó Bomberos, concurrió una dotación para inmovilizar y rescatar a la víctima, que había sido aplastada por una de las máquinas de la planta. Tras ser estabilizado en primera instancia, el trabajador fue derivado de urgencia en una ambulancia del hospital local hacia el Policlínico Modelo.

Estado de salud y seguimiento El empleado quedó internado en el centro de salud para estudios y control médico. Los primeros datos indican que estaría estable, aunque continuará bajo observación para evaluar la evolución de las lesiones. Por el momento no se precisaron las circunstancias que originaron el accidente. NOTICIA EN DESARROLLO.-