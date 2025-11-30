Quien es Kevin Chávez, acusado del escalofriante doble crimen del barrio San Lorenzo

Tiene 30 años y es chef. Estuvo prófugo y se entregó. Los responsabilizan de haber apuñalado a una de las víctimas e iniciar el incendio fatal. Fue imputado y quedará en prisión preventiva.

Kevin Chávez fue imputado por ser el autor del doble crimen del barrio San Lorenzo. Estuvo prófugo cerca de 10 días y se entregó en Cinco Saltos.

Con mirada inmutable y por largos momentos fija en un punto invisible del espacio, Kevin Chávez escuchó la acusación que lo tiene como presunto autor del espantoso homicidio de Aníbal Cuerda (54) y Pablo Davis (34), quienes perecieron en el incendio de la casa del barrio San Lorenzo de Cipolletti.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el último viernes, salvo unas pocas palabras que cruzó con Aleida Zapata Aleida y Valeria Muñoz Villegas , sus abogadas defensoras, después se mantuvo sin que su rostro , cubierto de tatuajes que resultaron reveladores para la investigación , expresara alguna emoción. Enfrenta una calificación grave: “homicidio agravado por alevosía mediante la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y para procurar la impunidad para si o para otros”. De ser hallado culpable lo condenarían a prisión perpetua.

Tampoco quiso declarar cuando la jueza Amorina Sánchez Merlo le dijo que lo asistía ese derecho. Solo respondió las preguntas de rigor: dijo que tiene 30 años de edad y que si bien en su DNI aparecía que se domiciliaba en la casa de su abuela, ubicada en el barrio Confluencia de Neuquén , vivía en la casa de Alejandro Meme Vega , el hombre de 43 años de edad imputado como partícipe necesario , y quien contrariamente cuando le impusieron los cargos aseguró que es inocente en un monólogo quebrado por el llanto y lo culpó a él (a Chávez)

Kevin Chávez 6

Chávez solo precisó que es chef de profesión, formado en una prestigiosa academia nacional con sedes en la zona, y que se desempeñaba en un bar de Neuquén caracterizado por presentar bandas de rock. Aclaró que su vínculo laboral no había sido formalizado, por lo que estaba “en negro”.

"Soldadito" y "sicario"

El joven escapó tras el siniestro y estuvo prófugo cerca de diez días, hasta que se entregó en la Comisaría 7ta de Cinco Saltos acompañado por sus abogadas.

La investigación determinó que el joven se movía en el mundo de la marginalidad y el consumo de drogas y que anteriormente se había hospedado en la vivienda incendiada, por lo que conocía el ambiente de la gente que allí concurría.

Hay testimonios que indican que era el ladero de Vega, quien se definió como vendedor de autos y señalado por desarrollar supuestas actividades ilícitas, como el narcotráfico. Su “pichón”, “soldadito” y “sicario” fueron los términos que mencionó la Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, Guillermo Ibáñez y Gustavo Herrero.

En esta línea, quedó corroborado que Chávez vivía en la casa de Vega, porque él mismo lo afirmó el viernes. Además tenía acceso a sus vehículos y en uno de ellos, un Peugeot 208 fue a cometer el doble crimen. Cámaras de seguridad de propiedades vecinas fueron clave para reconstruir ese momento, porque lo tomaron que cuando llegó al lugar en el vehículo de Meme acompañado por un menor y otro sujeto no identificado, bajó y apuñaló 11 veces a Davis e inició el incendio del inmueble, que pericias de Bomberos confirmaron que fue intencional. Después dio la vuelta en U y volvió a la casa de Vega. Pero además, rato después policías que iniciaron las primeras indagaciones llegaron hasta ese inmueble y los atendió Chávez. Lo reconocieron por los abundantes tatuajes que tiene en la cara y el cuello.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (3) Alejandro Ariel Vega, alias Meme, está imputado como partícipe necesario en el doble crimen del barrio San Lorenzo. Estefania Petrella

Las imágenes también captaron que minutos después del hecho pasó lentamente una camioneta Toyota blanca, similar a la que posee Vega, quien según la acusación de ese modo controló la maniobra, hademás de hacerlo desde su domicilio. Son indicios para sostener la sospecha que colaboró con Vega.

Cuerda estaba durmiendo posiblemente bajo los efectos de narcóticos y murió carbonizado, mientras que Davis falleció en el hospital por las graves quemaduras que sufrió y asfixia por monóxido de carbono.

La hipótesis que llevan los investigadores indica que Vega tenía conflictos con Cuerda y otras persona que la víctima recibía en su casa situada en la calle Río Gallegos 174, donde los alojaba a bajo precio, dado que no carecía de luz y gas, lo que marca la precariedad del alojamiento. Eran pasajeros que se encontraban en situación de calle y con problemas de consumo de drogas, un elemento que sobrevuela por toda la causa. Los vecinos contaron que eran frecuentes los gritos y peleas.

Porqué tanta saña

Uno de los testigos expresó que días antes del fatal incidente hubo un conflicto por drogas, lo que podría explicar el posible móvil. Pero otro hombre que también se alojaba en el lugar explicó que Chávez había intentado robarle una bicicleta y que Cuerda salió en su defensa, por lo que se desató un enfrentamiento a golpes en el que el acusado extrajo un cuchillo para agredirlos. Sin embargo resultó herido en un dedo y al retirarse les advirtió que volvería y les “quemaría todo”.

Al otro día se produjo el siniestro que provocó la muerte de los dos hombres, mientras que una pareja de jóvenes salvó de milagro porque escaparon a tiempo de entre las llamas. Ellos también brindaron información sobre la dinámica del inmueble y las personas que allí se albergaban.

incendio barrio san lorenzo La vivienda del barrio San Lorenzo que incendiaron, y donde murieron dos hombres. Archivo

La Fiscalía también resaltó como dato preponderante el miedo que manifestaron padecer testigos que ayudaron a reconstruir el hecho y señalan a los acusados. Pezzetta mencionó que el poder económico que ostenta Vega y la condición de adictos y en la calle deja en estado de vulnerabilidad a esas personas. Ese fue uno de los motivos por los pidieron que quede en prisión preventiva para evitar que interfiera en la investigación, uno de los riesgos procesales en que podría incurrir, como también la fuga.

La jueza Sánchez Merlo lo imputó por “homicidio agravado por alevosía mediante la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y para procurar la impunidad para si o para otros”, y le impuso cuatro meses de prisión preventiva. En tanto que Vega ya había sido imputado por el mismo delito pero como partícipe necesario y también quedó detenido preventivamente por cuatro meses.

El duro castigo que enfrentan los acusados

Por la calificación que les enrostran y de avanzar la causa hacia el juicio ese proceso se realizaría con jurados populares y de ser hallados culpables irían a prisión perpetua.

Pezzetta al final de la audiencia expresó a la prensa que Chávez y Vega son los únicos acusados y desestimó la posibilidad de que surjan otras personas involucradas en el hecho, al menos por el momento.

Explicó que es la información que surge de la pesquisa, en la que tuvieron relevancia las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas a la causa.

Hubo un dato mencionado por el Fiscal indica que le pudieron haber facilitado el acceso a Chávez para cometer el ataque, lo que pondría en escena otro cómplice. Uno de los testigos responsabilizó a otro. Sin embargo otros testimonios aseveran que era constante la entrada y salida de gente, por lo que la hipótesis perdió sustento.