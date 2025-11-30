Franco Colapinto busca remontar en el GP de Qatar: hora y cómo verlo

El argentino de Alpine largará desde la última posición luego de un fin de semana para el olvido donde tuvo una mala qualy y carrera sprint.

El campeonato de Fórmula 1 entró en un momento definitorio de la temporada este fin de semana, en el que se lleva a cabo el Gran Premio de Qatar , correspondiente a la vigésimo tercera y penúltima fecha. La carrera contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien está teniendo un fin de semana verdaderamente para el olvido, y saldrá desde la última posición.

En la carrera sprint el ganador fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien dominó de principio a fin y recordó la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). A su vez, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y está a 25 puntos del líder.

La actividad en el GP de Qatar finalizará este domingo con la carrera principal , que se correrá a las 13:00 (hora argentina). La largada será de muchísima importancia, ya que el Circuito Internacional de Lusail tiene solo una recta larga y hay muy pocas oportunidades para realizar adelantamientos.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Las fuertes declaraciones de Franco Colapinto

Después de finalizar en el último lugar de la carrera Sprint por el Gran Premio de Qatar 2025, el piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, apuntó contra la velocidad de su monoplaza.

“No vamos rápido y eso es lo más frustrante... lo ablandamos (los neumáticos) mucho y no va. La pista es muy complicada, hay grava y derrapan mucho los pianos, es un circuito con mucha vibración adelante, por eso costó bastante”, sentenció el corredor pilarense en su declaración post competición.

Por otra parte, el automovilista realizó un análisis crítico de su desempeño dentro del Circuito Internacional de Losail: “Lamentablemente salí atrás de Lance Stroll, y estuve yendo muy lento toda la vuelta y quedé atrás del Aston Martin, por eso no pude hacer una vuelta limpia”. “Creo que fue muy positivo para aprender de esto”, cerró sus dichos Franco Colapinto.

A pesar del complicado rendimiento mostrado en la Sprint, el joven piloto argentino se mostró convencido de que el equipo podrá mejorar de cara a la carrera principal del fin de semana. Desde Alpine reconocen que aún deben ajustar varios aspectos del auto para recuperar competitividad en un campeonato que avanza a gran velocidad.

El resultado en Lusail volvió a dejar en evidencia la falta de ritmo del A525, una problemática que Colapinto arrastra desde las primeras fechas de la temporada. Sin puntos en esta ocasión, el desafío inmediato será encontrar soluciones que permitan aspirar, al menos, a pelear en la mitad del pelotón.

De cara a lo que viene, el argentino confía en que el análisis minucioso de los datos y el trabajo nocturno de los ingenieros aportarán claridad para corregir el rumbo. Aunque la sequía de puntos continúa, Colapinto aseguró que no pierde la motivación y que su objetivo sigue siendo el mismo: acercarse a los puestos puntuables y consolidarse en la Fórmula 1.