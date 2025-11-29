Desde el lunes no se podrá estacionar más en estas calles de Cipolletti

Desde el 1 de diciembre, estacionar en dos calles históricamente utilizadas por camiones, quedará totalmente prohibido y habrá multas para los que no acaten la nueva normativa.

La medida comienza a regir desde el 1 de diciembre de 2025.

A partir del próximo lunes 1 de diciembre, estacionar en tres importantes arterias de Cipolletti quedará totalmente prohibido y el municipio ya anticipó que habrá multas y actas contravencionales para quienes incumplan . La medida, firmada mediante la Resolución Nº 1587/25 publicada en el Boletín Oficial.

La resolución se apoya en el Código Municipal de Tránsito (Ordenanza de Fondo Nº 490) , específicamente en su Artículo 21, que regula la circulación y estacionamiento de cargas generales en la ciudad.

Según fundamenta la norma, Cipolletti experimentó en los últimos 16 años una transformación urbana profunda , desplazando a áreas industriales e incorporando nuevos usos residenciales, comerciales y recreativos, lo que vuelve incompatible la permanencia de vehículos pesados (camiones) en sectores neurálgicos.

Zonas donde ya no podrán estacionar

Hasta ahora, y de manera excepcional, el estacionamiento de vehículos de gran porte estaba habilitado únicamente por horarios determinados en tres lugares de la ciudad:

Tres Arroyos – acera norte

Mariano Moreno entre Ruta Nacional 151 y Rivadavia – acera sur

Lisandro de la Torre entre Fortín 1° División y el canal

Sin embargo, desde el próximo lunes, dos de estos tres sectores quedarán totalmente excluidos.

Camión trabado Ruta 151 C.jpeg La medida afecta únicamente a transportes de 6 toneladas en adelante. Anahí Cardena

La resolución remarca que los espacios otorgados en 2009, cuando la ciudad tenía un perfil marcadamente industrial en zonas hoy reconvertidas, perdieron sustento normativo y funcional. Entre los argumentos más contundentes se mencionan:

Cambio de zonificación de Mariano Moreno, que hoy se encuentra clasificada como R1C (Comercial y Residencial de densidad media-alta), sin acceso permitido a vehículos de gran porte.

Transformación de calle Tres Arroyos, donde se instalará un parque central recreativo junto al Centro Cultural, en el marco de un plan de refuncionalización de los terrenos linderos al ferrocarril.

Dificultades para la circulación, ya que la presencia de camiones estacionados sobre la calzada provoca interferencias en una de las principales vías Este–Oeste del casco céntrico.

Eliminación de permisos y único punto autorizado

Con este escenario, el Ejecutivo municipal determinó que la excepción histórica ya no es razonable ni compatible con la nueva planificación urbana. Por lo tanto, desde el 1 de diciembre sólo quedará habilitado un punto para estacionar camiones de más de 6 toneladas: Calle Lisandro de la Torre, desde Fortín 1° División hasta el ex canal General Roca. Todo lo demás queda expresamente derogado.

El artículo 3° advierte que quien incumpla será infraccionado bajo el Código Municipal de Faltas y se labrará el acta contravencional correspondiente.

E.C.P TRANSITO El área de Fiscalización, a través de su cuerpo de inspectores, comenzarán a aplicar la medida desde el lunes. Estefania Petrella

¿A quién afecta realmente la prohibición?

La medida no afecta a los vehículos livianos. La restricción es exclusivamente para camiones de más de 6 toneladas de carga. No se trata de una nueva limitación hacia automovilistas, sino de una reordenamiento del tránsito pesado dentro del ejido urbano.

Además, la resolución instruye a la Dirección de Tránsito y Transporte a realizar una revisión integral del Código Municipal de Tránsito, con el objetivo de clarificar artículos, horarios y zonas de estacionamiento en toda la ciudad. De acuerdo a lo expresado, la intención es dotar al Ejecutivo de herramientas más ágiles para administrar el tránsito en tiempo real, en función del crecimiento urbano.

La medida entrará en vigencia este lunes 1 de diciembre, y desde ese día la Municipalidad ya estará facultada para multar y retirar de circulación a los camiones estacionados fuera del único punto permitido.

El cambio promete ordenar la ciudad, en un contexto en el que Cipolletti acelera su avance urbano y prepara nuevas intervenciones para recuperar espacios públicos estratégicos.