Boca va por las semifinales ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y TV

El Xeneize enfrenta al Bicho en La Bombonera desde las 18:30. El ganador se medirá contra el vencedor de Tigre y Racing.

La Bombonera se vuelve a vestir de fiesta para recibir a Boca.

Boca recibirá este domingo a Argentinos Juniors , en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El partido, que está programado para las 18:30 se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” , y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).

Esto le permitió al equipo “Xeneize” terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central. En los octavos de final de los playoffs, Boca eliminó a Talleres de Córdoba gracias al triunfo por 2-0 en “La Bombonera”.

Pero en esta ocasión no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado de la cancha estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino.

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Ambos equipos, Boca por su gran presente y Argentinos Juniors por su regularidad a lo largo del año, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título en este Torneo Clausura. El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que se enfrentarán el lunes en el “Cilindro de Avellaneda”.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura.

Cuartos de final.

Boca – Argentinos Juniors.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 18:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

El ex Boca que sueña con dirigir al club

El ex jugador de Boca, Carlos Tevez expresó su deseo de dirigir al “Xeneize” y habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club de La Ribera.

Tevez volvió a pisar La Bombonera como entrenador de Talleres de Córdoba en la derrota por 2 a 0 ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura. Ovacionado por los hinchas y reconocido por la dirigencia, el “Apache” confesó que aún mantiene vivo su gran deseo.

“Uno siempre sueña con dirigir a Boca”, expresó el ex jugador. Además, reconoció que su vínculo con el club sigue intacto y que llegar a ese banco es un objetivo latente, aunque aclaró que “esas cosas llegan en el momento justo”.