Incendio fatal y la muerte de una niña de 8 años: conexiones clandestinas y armas complicaron el operativo

La vivienda estaba colmada de riesgos eléctricos, gas no habilitado y material inflamable. El incendio terminó con la vida de la pequeña en Allen.

Enorme conmoción causó el Allen el incendio de una casa, donde murió una niña de 8 años.

Siguen las repercusiones y la conmoción en Allen por la muerte de una niña de 8 años ocurrida el pasado miércoles al incendiarse la vivienda donde se encontraba. El gran esfuerzo de los Bomberos y la colaboración de vecinos y su propio padre no alcanzaron para evitar la tragedia. Serias irregularidades habrían sido las causantes del fatal desenlace.

Así lo confirmó Defensa Civil local, que además constató la presencia de un arma y municiones en el interior de la casa. Martín Omar, relató en diálogo con LU18 que la alerta por un incendio estructural ingresó poco antes de las 10 . Él fue el primero en llegar, mientras el resto del personal realizaba tareas preventivas en la zona del río.

Al arribar, se encontró con un fuego de gran magnitud y alcanzó a ver a la menor a través de una ventana. Explicó que, pese al impulso de intentar rescatarla de inmediato, era imposible ingresar porque las llamas impedían cualquier maniobra y la puerta estaba trabada . Una vez derribada, lograron sacar a la niña, que presentaba quemaduras severas.

Un interior colmado de peligros

Dentro de la vivienda, los equipos se encontraron con un panorama desordenado y altamente combustible. De acuerdo al testimonio de Omar, había múltiples conexiones eléctricas precarias, una instalación clandestina de gas y abundante material inflamable como papeles, trapos, muebles y garrafas detalló el portal ANRoca.

Durante el operativo también se registraron explosiones que luego se atribuyeron a municiones. Personal interviniente secuestró del lugar una escopeta y cartuchos, en el marco de una denuncia reciente contra el propietario.

Esperan peritajes y advierten riesgo de derrumbe

Ahora, el caso quedó a la espera de la autorización fiscal para que Bomberos realice las pericias correspondientes. Aunque parte de la estructura no se quemó, las paredes quedaron seriamente dañadas. Las autoridades advirtieron que un cambio en las condiciones del viento podría provocar el colapso de la vivienda.

El trágico hecho

La niña de 8 años murió durante la mañana del pasado miércoles en el incendio de una vivienda en un barrio de la zona norte de Allen. La situación fue extremadamente crítica.

Vecinos intentaron ayudar a apagar el fuego, a la espera de la llegada de Bomberos, que apenas unos minutos después se hicieron presente en el lugar. Junto al padre, lograron retirar a la criatura de entre las llamas. De inmediato fue trasladada en ambulancia al hospital local, aunque no logró sobrevivir a pesar de la atención médica. Trascendió que había sufrido graves quemaduras.

incendio allen Una nena de 8 años murió en el incendio registrado durante la mañana de este miércoles en Allen. Gentileza

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaban recorridas preventivas advirtieron que se había desatado el siniestro y también acudieron para prestar colaboración.

En el lugar, el hecho generó una gran conmoción entre los vecinos por el trágico desenlace. Se presume que la niña se encontraba sola en su casa aunque esto no fue confirmado por el fiscal interviniente, Ricardo Romero.

Minutos después, el fiscal Romero, confirmó que se trató de un hecho accidental. Señaló que podría haber comenzado por un cortocircuito, tras lo cual empezó a salir gas y se produjo el fuego. Indicó además que el cielo raso, que era de madera, se habría encendido, lo que originó el incendio en el piso de la habitación superior donde estaba la niña.

La identidad de la menor y una dolorosa despedida

Tras confirmarse la identidad de la menor, desde la comunidad educativa a la que asistía difundieron un mensaje cargado de dolor. Se trata de Mía Gonzales, de 8 años, a punto de cumplir 9: “El paso de Mía fue corto, pero inmenso. En sus risas, sus juegos y cada uno de sus gestos dejó una huella que no se borra”, expresó el establecimiento. Además, acompañaron con palabras de apoyo a su papá José y a toda la familia.