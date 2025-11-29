Se cumplió el pronóstico y la lluvia llegó a la región ¿Cómo sigue el fin de semana?

Pasadas las 20 del viernes, Cipolletti fue testigo del paso de la tormenta. Enterate cómo continúa el tiempo en los próximos días.

El pronóstico indica que las tormentas serán protagonistas durante el fin de semana en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas para este viernes por la noche. Alerta que se elevará a naranja para este sábado en la ciudad de Neuquén y Cipolletti. Según el pronóstico, se espera un sábado húmedo, con mejoras recién desde el domingo por la tarde.

El inicio del fin de semana llegará con tormentas y lluvia s en buena parte de Neuquén y Río Negro , un escenario que ya viene mostrando actividad desde la tarde de este viernes. En su informe oficial, el organismo marcó la presencia de zonas con tormentas fuertes, ráfagas y posible caída de granizo en algunas regiones.

Según el SMN , en la zona del Alto Valle de Río Negro, el sábado será de mal tiempo, con lluvias durante la mañana y tarde. En ciudades como Cipolletti, General Roca y Villa Regina, el SMN señala un escenario de inestabilidad persistente y cielo mayormente cubierto en gran parte del día.

tormentas Los técnicos marcan que las tormentas generan picos de tensión capaces de dañar equipos electrónicos en segundos.

En tanto, el domingo 30, comienza un cambio más notorio en el clima. El informe meteorológico indica que habrá una mejora progresiva, sobre todo en el Alto Valle y Neuquén capital. Las lluvias podrían continuar en las primeras horas, pero la probabilidad baja a un 10% en la tarde, lo que permitiría la aparición de algunos intervalos de sol.

Recomendaciones

Será un fin de semana que combina tormentas, lluvias y mejoras parciales, con un sábado que se perfila como la jornada más inestable. El SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales, resguardar vehículos ante posible granizo y evitar circular en sectores anegables durante los momentos de lluvia más intensa.