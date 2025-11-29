Violencia en el Casino de Cipolletti: atacaron al personal a piedrazos

Una madrugada de furia en el casino terminó con un ataque a piedrazos y los agresores prófugos. Todo quedó grabado.

Dos sujetos fueron retirados del casino por generar disturbios. Minutos después comenzaron a los piedrazos contra el personal.

El Casino de Cipolletti volvió a ser escenario de incidentes durante la madrugada de este sábado, cuando dos hombres protagonizaron un ataque a piedrazos contra el personal de seguridad privada del establecimiento . El episodio, que se registró cerca de las 4 de la mañana sobre la Ruta 22, quedó filmado por un taxista que se encontraba en la parada ubicada en la entrada del edificio.

Según confirmaron fuentes policiales a LM Cipolletti , los dos sujetos mayores de edad se encontraban dentro del recinto cuando comenzaron a generar disturbios que obligaron a la seguridad a intervenir y retirarlos del salón de juegos. En el video se observa el momento en el que ambos salen del predio entre gritos, insultos y amenazas dirigidas a los trabajadores contratados para custodiar el ingreso.

Lejos de retirarse del lugar, los hombres retrocedieron varios metros sobre la calle Canal de Los Milicos, juntaron piedras y comenzaron a arrojarlas con fuerza hacia el grupo de seguridad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos presentaban signos evidentes de ingesta de alcohol.

Piedrazo casino cipolletti Video gentileza Mario

Ante la escalada de agresividad, uno de los trabajadores logró llamar al 911 para requerir presencia policial. Minutos después, un móvil de la Comisaría Cuarta arribó al establecimiento, aunque la intervención no alcanzó para detener a los agresores: al advertir la llegada del patrullero, escaparon corriendo hacia sectores y no pudieron ser localizados.

No se registraron heridos pero si algunos impactos en los vehículos que se encontraban dentro del predio, aunque nada de gravedad. El hecho volvió a encender las alarmas sobre los episodios violentos que vienen ocurriendo en la zona del casino durante los fines de semana.

Si bien el casino cuenta con seguridad privada y protocolos internos, los recientes episodios generaron interrogantes sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas durante la noche y la madrugada, momentos donde se concentran las situaciones más conflictivas.

ECP COMISARIA CUARTA (2).jpg Personal policial se acercó al casino, pero los hombre ya se habían retirado. Estefania Petrella

Una semana marcada por otro hecho impactante

El establecimiento ya había sido noticia apenas 48 horas antes, tras la muerte de una mujer dentro del salón de juegos. El hecho ocurrió este jueves entre las 20 y las 21, momento en el que el casino estaba colmado de público.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes del Ministerio Público Fiscal, la mujer, mayor de 60 años, se descompensó repentinamente y cayó al piso. Si bien personal capacitado intentó asistirla, no hubo posibilidades de reanimación. De inmediato se dio aviso a la Policía y al fiscal de turno de la Cuarta Circunscripción, el doctor Guillermo Ibañez.

Para garantizar la intervención de los equipos forenses, se montó un cordón de seguridad interno que impidió el acercamiento de curiosos y permitió recabar testimonios de testigos presenciales y familiares que se acercaron al lugar.

Según confirmó la Fiscalía en las últimas horas, el cuerpo fue derivado a la morgue judicial de General Roca para la autopsia correspondiente. El informe preliminar descartó por completo la participación de terceros y cualquier indicio de criminalidad. La señora de poco más de 60 años murió producto de un infarto.