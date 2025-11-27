Murió una mujer en el casino de Cipolletti
El hecho fatal causó conmoción ante la vista de muchas personas que se encontraban en el lugar.
Cerca de las 22 de este jueves se dio a conocer el lamentable hecho. Una mujer falleció en el casino de Cipolletti y la situación dejó a todos impactados. Inmediatamente, se dio aviso a la policía para que intervenga. Se trata de una persona mayor de 60 años según fuentes policiales.
Los primeros datos aportados por el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti, indican que la mujer se descompensó y cayó en el lugar. Por protocolo, se derivo el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia pertinente para saber las causas de la muerte, aunque está totalmente descartado algún indicio de criminalidad.
Al momento del hecho, entre las 20 y las 21, el lugar estaba lleno de gente y se realizó un cordón para evitar el agrupamiento alrededor del cuerpo y permitir el trabajo del personal especializado.
Se realizaron entrevistas a los testigos presentes y también a familiares que se acercaron al lugar para conocer antecedentes de salud. Interviene en el lugar el fiscal de turno de la Cuarta Circunscripción, Dr. Guillermo Ibañez.
