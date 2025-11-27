Grave denuncia de trabajo esclavo: dormía con sus patrones y estaba incomunicada

La mujer de 19 años trabajaba once horas al día como empleada doméstica y dormía en la misma habitación que sus patrones.

El allanamiento se realizó esta mañana a las 11:15 en la vivienda de los empleadores.

Una grave denuncia de trabajo esclavo tuvo lugar en la localidad de San Antonio Oeste . Una joven de 19 años presentó una denunció a sus empleadores por desempeñarse en condiciones laborales abusivas . La mujer trabajaba once horas al día , dormía con sus patrones y le negaron la comunicación con su familia.

La joven oriunda de Perú, llegó al país el 8 de octubre de este año. Primero viajó en avión hasta Buenos Aires y sus patrones la trasladaron desde Capital Federal hasta San Antonio Oeste . La mujer relató que se desempeñó como empleada doméstica en un local comercial a escasos metros de la vivienda de sus empleadores.

Según explicó en la denuncia radicada en la Comisaría N°10 de San Antonio Oeste , la joven debía realizar tareas de limpieza durante once horas y no percibía ningún tipo de salario por su actividad. En la denuncia, señaló que debe vivir en el mismo cuarto que sus empleadores , lo que refleja una ausencia de intimidad absoluta.

Además, la joven denunció que quedó incomunicada con su familia de Perú, ya que le restringieron la comunicación con sus padres. Incluso llegaron a cortar la señal de wifi para evitar que mantenga contacto con sus familiares. La joven indicó que le negaron el regreso a su país natal, lo que sugiere graves irregularidades en el ámbito laboral.

La intervención de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste

La fiscal en turno de Viedma, Marisel Viotti se interiorizó del caso y ordenó que la denuncia sea enviada en formato digital para iniciar un legajo de investigación. Si bien, la situación no constituye privación ilegítima de la libertad, la Fiscalía decidió dar intervención a los organismos Sistema de Alerta Temprana (SAT) y Migraciones.

Los trabajadores de SAT tomaron acciones inmediatas para resguardar la integridad física de la denunciante y proporcionar la asistencia necesaria.

El allanamiento en la vivienda de los empleadores

A raíz de la denuncia presentada por la mujer, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio señalado como propiedad de los empleadores. La diligencia tuvo lugar entre las 11:15 y 11:40 de este jueves en el marco del expediente “Fiscalía descentralizada San Antonio Oeste s/ privación de la libertad y hurto".

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la calle San Martín al 800, de la localidad costera. Durante el operativo, se retiraron los elementos personales de la denunciante, que incluye una mochila, prendas de vestir, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y partida de nacimiento. La diligencia se llevó adelante con el acompañamiento del personal del Área de Género de la Municipalidad de SAO.