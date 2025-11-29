A lo Chano, en Neuquén capital: una joven escapaba de la Policía a contramano y chocó cuatro autos en Huliches

Los vecinos de Huiliches notaron un gran despliegue policial en la madrugada de este sábado. Al menos cuatro vehículos sufrieron daños.

La comunidad de Huiliches tuvo este sábado una madrugada convulsionada. Después de escuchar una serie de impactos en la calle, observaron un gran despliegue policial, con al menos cinco patrulleros y personal de la Policía de Neuquén . Venían persiguiendo a una mujer joven que, en la huida, condujo a contramano y chocó con cuatro autos estacionados.

El hecho ocurrió en las primeras horas del sábado en las cercanías de las calles Automóvil Club Argentino y Nogoyá, en la zona Oeste de Neuquén capital. Según pudo saber LMNeuquén, la persecución había iniciado en las calles San Martín y O'Connor, y culminó cuando la conductora impactó con al menos cuatro autos: por el impacto, uno de ellos quedó atravesado en el medio del asfalto.

Testigos del episodio afirmaron que sintieron un ruido seco y salieron a la vereda para ver lo que ocurría. Allí se encontraron con la escena: cinco patrulleros de la Policía seguían con las luces encendidas, mientras esposaban a la mujer que había provocoado un caos entre los autos de la cuadra.

choco autos huiliches

Por lo que indicaron, la mujer conducía a contramano por la calle Automóvil Club Argentino. Aunque se estima que los autos chocados no sufrieron daños tan graves, sí se notó que uno de ellos, un Ford Ka, quedó atravesado en la calle con más daños materiales producto del impacto. El vehículo que conducía la mujer, por su parte, tuvo las mayores consecuencias por los reiterados choques.

Los testigos en el lugar informaron que la mujer fue detenida y trasladada en ambulancia, al parecer por tener alguna afección de salud mental. Cuando revisaron su documentación, los policías encontraron varias latas de cerveza adentro de su bolso.

Noticia en desarollo...

choco autos estacionados

Una multa millonaria para el conductor que atropelló a un inspector

El conductor borracho que esquivó un control de alcoholemia y atropelló a un inspector de tránsito en plena Avenida Argentina, deberá pagar una multa millonaria. La Jueza de Faltas de Neuquén, Romina Doglioli, dictó una sentencia ejemplar contra el automovilista, porque consideró que el hecho generó un riesgo extremo para la seguridad pública.

La magistrada informó que se dictó una sentencia con un monto alto, de prácticamente casi 20 millones de pesos más costas, por la concurrencia de varias faltas en el mismo episodio. Además se prevén otras sanciones para el conductor, que estará inhabilitado para conducir y no podrá tramitar ningún tipo de licencia por un plazo de dos años, además de tener que cumplir con un curso de educación vial.

El episodió ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en moto se acercaron a un Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control.

Después de desobedecer la orden de detenerse, el imputado realizó maniobras indebidas y actuó de manera temeraria. Además de la desobediencia a la autoridad, porque se negó a detenerse por el control, también se lo acusó de marcha temeraria, porque atropelló al inspector de tránsito y pisó la moto en la que conducía el agente.

El automovilista, además, cruzó el semáforo en rojo. Finalmente fue detenido casi en los límites con la ciudad de Plottier. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1.9, una alcoholemia elevada que supera lo que se venía registrando habitualmente.