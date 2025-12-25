Cipolletti: cayó al desagüe con su vehículo y cuándo llegó la policía se dio a la fuga

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en la zona norte de la ciudad.

El siniestro ocurrió esta mañana en Cipolletti y el conductor estaba alcoholizado.

El llamado de alerta ingresó cerca de las 8 a través del comando radioeléctrico policial, donde se informó la presencia de un vehículo dentro del desagüe al norte de Cipolletti , en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el auto circulaba de este a oeste, derrapó antes de llegar a San Luis y cayó al interior del desagüe.

El conductor logró salir del rodado por su propios medios. Se trata de una persona mayor de edad y era el único ocupante del vehículo. Al ser interrogado por los efectivos policiales, se negó a aportar datos en un primer momento e intentó fugarse a pie por la misma calle Rimmele en dirección a San Luis. Fue interceptado rápidamente y aprehendido para la averiguación de antecedentes.

Tras la intervención policial, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti realizó el control de alcoholemia, que arrojó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre , por encima del máximo permitido. El test se llevó a cabo con colaboración en el lugar del siniestro.

Las autoridades confirmaron que no hubo otro vehículo involucrado ni personas afectadas. El Ford Fiesta blanco tampoco registraba pedidos de secuestro ni requerimientos judiciales.

Retiro del vehículo

El auto quedó en una posición compleja dentro del canal pluvial y fue necesaria una coordinación especial para retirarlo sin provocar más daños. El tránsito no se vio afectado.

Río Negro en el top de las alcoholemias en Navidad

Los operativos de alcoholemia realizados en Navidad, durante la madrugada del 25 de diciembre, arrojaron un dato preocupante para nuestra provincia: dos de los cinco valores más altos detectados en todo el país se registraron en la Río Negro.

En Bariloche, un conductor dio positivo con 1,49 g/l de alcohol en sangre, mientras que en Las Grutas se detectó otro caso con 1,47 g/l. Ambos superaron ampliamente el límite permitido de 0,5 g/l y quedaron apenas por debajo de los máximos nacionales reportados en San Juan, Entre Ríos y Misiones.

test de alcoholemia

La nómina de alcoholemias más altas estuvo encabezada por Caucete (San Juan), con 1,83 g/l. Le siguieron Gualeguaychú (Entre Ríos), con 1,66 g/l; Wanda (Misiones), con 1,57 g/l; y luego los registros rionegrinos de Bariloche y Las Grutas, que completaron el Top 5 nacional.

Los controles formaron parte del operativo especial desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en Nochebuena, uno de los momentos de mayor circulación del año. En total, se fiscalizaron 5.220 vehículos y se detectaron 97 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. Todos fueron retirados de la vía pública y se labraron las infracciones correspondientes, con retención de licencias y acarreo de los vehículos.