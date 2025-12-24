Atención Cipolletti: cambios en la renovación de la licencia de conducir en enero

La Municipalidad anunció las modificaciones para la renovación y emisión de licencias de manera presencial. Cuál es la demanda en los turnos.

Durante enero de 2026 se anunció que el Distrito Vecinal Noreste no brindará atención, por los trámites se concentrarán en la Dirección de Tránsito ubicada en Brentana 571.

Durante el mes de enero de 2026, la Municipalidad de Cipolletti implementará modificaciones en la atención presencial para la renovación y emisión de licencias de conducir , con el objetivo de reorganizar la demanda y optimizar el servicio durante la temporada de verano.

Según se informó desde la Secretaría de Fiscalización, todos los trámites presenciales vinculados a licencias se concentrarán exclusivamente en la delegación ubicada en Brentana 571 , que funcionará como el único punto habilitado durante ese mes para la atención al público.

En tanto, la delegación del Distrito Vecinal Noreste , ubicada en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas , permanecerá sin atención para estos trámites y retomará su funcionamiento habitual a partir de febrero de 2026 , una vez finalizado el esquema especial de verano.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que la atención en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir se realiza únicamente con turno previo, una modalidad que busca garantizar una gestión más ágil, ordenada y eficiente para los vecinos que necesitan realizar el trámite.

licencia conducir El turnero de la Dirección de Tránsito no presenta una gran demanda para la renovación del carnet, ya que hay turnos disponibles para el jueves 8 y viernes 9 de enero.

Cuál es la demanda en los turnos para la renovación del carnet de conducir

Los turnos pueden solicitarse de manera online a través del sitio oficial del municipio, www.cipolletti.gob.ar, ingresando al turnero digital disponible en el enlace https://transito.cipolletti.gob.ar/, donde es posible seleccionar día y horario según la disponibilidad.

En la actualidad, no hay una gran demanda de turnos para la renovación del carnet, ya que la Delegación de Tránsito tiene disponibles los turnos del jueves 8 y viernes 9 de enero, lo que representa tan solo una semana de espera por las fechas festivas.

Para quienes necesiten renovar licencias particulares, el municipio mantiene habilitada la opción de realizar el trámite de forma 100% online, sin necesidad de concurrir presencialmente. Esta modalidad express permite completar la gestión desde el hogar mediante la plataforma digital municipal.

Tránsito licencias de conducir Actualmente, la renovación de licencias de conducir particulares se puede realizar de forma virtual. Anahí Cárdena

La modalidad express para la renovación de licencias particulares

En este sistema, los vecinos deben crear un usuario y seguir los pasos indicados para finalizar la renovación, una alternativa que busca descomprimir la atención presencial y reducir los tiempos de espera durante enero.

Por último, se aclaró que los cursos presenciales continuarán dictándose únicamente para la licencia profesional, mientras que el resto de las categorías deberá realizar la capacitación de manera virtual, a través del sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El turnero para la renovación y emisión de licencias de conducir junto al simulador de examen teórico, son herramientas digitales que están disponibles en la página web de la Municipalidad para ayudar a mejorar la atención de los vecinos a la hora de renovar su carnet de conducir.